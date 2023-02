The Legend of Zelda: Filtradas las imágenes de un nuevo set de LEGO de una mítica localización de Ocarina of Time

The Legend of Zelda: Ocarina of Time (Nintendo)

Parece increíble, pero luego de décadas de éxito, The Legend of Zelda no tiene un set oficial de LEGO, que sí ha trabajado con Nintendo para crear algunas piezas de Super Mario Bros.

Sin embargo, la larga espera de los fans de la franquicia de Zelda y de estos sets de juguetes está por terminar y finalmente se ha filtrado la imagen del que sería el primer set de la línea LEGO The Legend of Zelda.

De acuerdo con un reporte publicado en el sitio web de Hobby Consolas, que cita un informe de Nintendo Everything, asegura que tenemos el primer vistazo de este set, que corresponde a una mítica localización del recordado Ocarina of Time y que también apareció en Breath of the Wild.

La fuente original es la cuenta de Instagram de michaelbricksforever y la imagen proviene presuntamente de una encuesta privada, en la que algunos usuarios debían indicar cuánto estaban dispuestos a pagar por los sets, según Promobricks.

¿Cuál es la localización del set de LEGO The Legend of Zelda?

Este último reporte compartió 12 sets de LEGO no anunciados y uno de ellos corresponde al primero de la línea The Legend of Zelda y se trata del Gran Árbol Deku 2 en 1.

LEGO The Legend of Zelda

Este set se armaría con 1.920 piezas y es un 2 en 1. Puede convertirse en el Gran Árbol Deku de Zelda Ocarina of Time y el de Breath of the Wild, que tienen diferencias en las hojas y en el tronco.

También contaría con tres minifiguras que parecen ser Link niño de Ocarina of Time, Link de Breath of the Wild y Zelda también de Breath of the Wild, con los atuendos azules.

Aún se desconoce la fecha de lanzamiento, pero su precio rondaría, según la encuesta, entre los 200 y 325 dólares.