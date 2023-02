The Last of Us en versión LEGO: un fotógrafo recreó los mejores momentos de la serie

The Last of Us Pedro Pascal y Bella Ramsey protagonizan la serie que es sensación en el comienzo de 2023

The Last of Us está conquistando a las audiencias en el comienzo de 2023. La serie protagonizada por el chileno Pedro Pascal y Bella Ramsey ha generado todo tipo de reacciones positivas, incluyendo la de un fotógrafo que realizó una versión LEGO.

Robert Fett tiene una cuenta de Instagram, yellowbricks13055, donde recrea lo más reciente de la cultura pop. Tenemos, por ejemplo, versiones de Marvel, DC, The Office, Toy Store, Strangers Things, Star Wars y más, muchas producciones más.

Su espacio de Instagram, con más de 6.100 seguidores y 993 publicaciones, es una oda a lo mejor del cine y la televisión en los siglos XX y XXI.

Y como no podía ser de otra manera, la serie más popular del comienzo de 2023 está presente. Son varias las escenas recreadas por Robert Fett sobre The Last of Us, de HBO.

Te dejamos a continuación algunas de las mejores.

El éxito de The Last of Us, la serie de HBO

The Last of Us, serie basada en el videojuego del mismo nombre desarrollado por Naughty Dog, se está ganando el corazón no solo de los fanáticos, sino de los amantes de la televisión.

El chileno Pedro Pascal encarna a Joel, un contrabandista que escolta a la joven Ellie (Bella Ramsey) en un Estados Unidos post apocalíptico. Gabriel Luna es Tommy, el ex soldado hermano menor de Joel.

Actúan además Merle Dandridge (Marlene), Jeffrey Pierce (Perry), Anna Torv (Tess), Nico Parker (Sarah), Murray Bartlett (Frank) y Nick Offerman (Bill).

La serie es desarrollada por Craig Mazin y Neil Druckmann, quienes también escribieron el guion. La leyenda argentina Gustavo Santaolalla está a cargo de la música.

Su primera emisión ocurrió el 15 de enero pasado, y ya van tres episodios, estrenándose uno nuevo cada domingo. El pasado 27 de enero se anunció que se renovó para una segunda temporada.