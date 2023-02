The Last of Us: las ilustraciones más populares sobre la serie que es furor

The Last of Us Serie de HBO protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey

El entusiasmo que ha generado The Last of Us, la serie de HBO protagonizada por el chileno Pedro Pascal y Bella Ramsey, lleva a muchos artistas a plasmar momentos en formas de ilustraciones. Estrenada el pasado 15 de enero, ya confirmó que contará con una segunda temporada.

Los fanarts son maravillosos, con Joel y Ellie como principales personajes, pero también con Tommy (interpretado por Gabriel Luna), Frank (Murray Bartlett) y Bill (Nick Offerman). El fin es recrear cada momento que haya marcado al dibujante.

A continuación, te mostramos las ilustraciones más bellas y divertidas que encontramos en Instagram sobre la serie The Last of Us, basada en el videojuego del mismo nombre. Distintos estilos, con tonalidades diferentes, pero siempre siguiendo el latido del corazón tras ver cada nuevo capítulo.

The Last of Us, lo mejor de la televisión en 2023

The Last of Us es una serie basada en el videojuego homónimo, desarrollado por Naughty Dog en 2013 para PlayStation. La franquicia ya cuenta con dos títulos.

En lo que va de 2023, es lo mejor que se ha visto en la televisión mundial.

Pedro Pascal, brillante en otras producciones como Narcos, Game of Thrones y The Mandalorian, entre otras, encarna a Joel. Este es un contrabandista que protege a la adolescente Ellie (interpretada por Bella Ramsey) en un Estados Unidos post apocalíptico.

Gabriel Luna es Tommy, el ex soldado hermano menor de Joel: además actúan Merle Dandridge (Marlene), Jeffrey Pierce (Perry), Anna Torv (Tess), Nico Parker (Sarah), Murray Bartlett (Frank) y Nick Offerman (Bill).

Los showrunners son Craig Mazin y Neil Druckmann, quienes también escribieron el guion. El formidable compositor argentino Gustavo Santaolalla está a cargo de la música.

Su primera emisión ocurrió el 15 de enero pasado, y ya van tres episodios, estrenándose uno nuevo cada domingo. Se confirmó una segunda temporada.