Dragon Ball: Inteligencia Artificial creó una divertida versión live-action de sitcom de los 90

Son varias las versiones live-action de Dragon Ball a lo largo de la historia, unas peores que otras, pero ¿te imaginas cómo se hubiera visto si era una sitcom de los 90? Gracias a una Inteligencia Artificial, un músico la creó.

Dan Taveras es un músico que vive en Brooklyn, Nueva York, y es experto utilizando la Inteligencia Artificial Midjourney. Con ella, imaginó a los personajes de Dragon Ball como actores humanos de los años 90, y le puso música, específicamente el tema Skuba Drive de Quincas Moreira, para lanzar la intro.

Midjourney se define como un laboratorio independiente de investigación, que lanzó un programa de Inteligencia Artificial con el que sus usuarios pueden crear imágenes a partir de descripciones textuales.

Es similar a Dall-e, de OpenAI, y a Stable Diffusion.

Lo hemos visto creando zapatillas de Marvel y DC de la mano del artista Paul Parsons, además de muchos otros proyectos de diseño.

Así es el video de Dragon Ball creado a partir de Inteligencia Artificial

El video dura 1:22 minutos, mostrando la presentación de Dragon Ball con personajes como Goku, Bulma, Trunks, Yamcha y más. Taveras hizo la versión siguiendo los patrones de Family Matters (Todo queda en familia, en Latinoamérica), una sitcom que se emitió entre 1989 y 1998.

“Las imágenes fueron hechas usando Midjourney con algo de edición. ¿Y si Dragon Ball Z fuera Family Matters?”, escribió Taveras en la información sobre el video, que superó los 25 mil Me Gusta y las 711 mil visualizaciones.

El video lo publicó Taveras el pasado 21 de enero.

En su canal de YouTube, con casi 9 mil suscriptores, Taveras ha lanzado intros de versiones noventeras y en live-action de series, películas y videojuegos como The Last of Us, Naruto, Undertale, Kingdom Hearts y The Lord of the Rings, entre muchas otras.