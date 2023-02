Cynthia, la muñeca de Rugrats, llega al mundo real con este increíble cosplay

Si hay algo de los Rugrats que quedó para la posteridad en la cultura pop fue Cynthia, la muñeca de Angélica Pickles con delgadas cejas, unos curiosos mechones de cabello y algo de calvicie, un look que la convirtió en ícono del progeama animado.

También conocida como Aventuras en pañales, esta serie de televisión infantil de animación estadounidense creada por Arlene Klasky, Gábor Csupó, y Paul Germain para Nickelodeon es una de las más legendarias en la historia del canal.

Los más old recordarán que Rugrats narra las aventuras de un grupo de bebés llamados Tommy Pickles, Carlitos Finster, los gemelos Fili y Lili, Angélica, prima de Tommy, y Susie Carmichael. Con el transcurso de las temporadas se fueron agregando personajes como Dil Pickles y Kimi.

Rugrats cuenta los acontecimientos de la vida diaria de los bebés y sus experiencias en común. Estas mismas se convierten en aventuras en la imaginación de los pequeños, mientras los adultos de la serie casi siempre son inconscientes de lo que los niños están haciendo.

Mientras pasan los hechos, Angélica siempre lleva en sus manos a Cynthia, su pintoresca muñeca que en la actualidad inspira a muchas fanáticas a disfrazarse como ella y hacer brillantes cosplays.

Rugrats

El increíble cosplay de Cynthia

Annie Thomas, una reconocida artista de las redes sociales, mejor conocida como creative.cliche en Instagram y quien tiene más de 487 mil seguidores en la red social, no solo hizo un increíble cosplay de Cynthia, sino que compartió todo el proceso de maquillaje para lograrlo.

“Mi look de Cynthia de Rugrats fue el primer look que realmente comenzó todo. Me estaba enfocando principalmente en los efectos especiales cuando hice esta página, ¡pero decidí hacer un cosplay por diversión y despegó!”, escribió Thomas en el post, en el que podemos ver el video completo y el fascinante resultado.