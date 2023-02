Elon Musk y Jeff Bezos tienen en común que son grandes fans de The Last of Us en HBO

The Last of Us

Elon Musk y Jeff Bezos tienen en común muchas cosas, sobre todo en el sector de las Tecnologías de la Información. Pero acabamos de descubrir un elemento que comparten en común: su pasión por The Last of Us, la serie de HBO que adapta el videojuego de culto de Naughty Dog.

Bezos, en su rol como fundador de Amazon y Musk, como mente detrás de Tesla Motors, SpaceX y ahora Twitter, se cuentan entre las personas con mayor fortuna en el mundo y sus proyectos, intereses e inquietudes casi siempre tienen alguna correlación con la tecnología y el futuro.

Particularmente en el caso de Jeff Bezos es rara la ocasión en la que utiliza sus redes sociales para comentar algo en tendencia o que pueda ser entendido como un tema de mero entretenimiento.

Por el contrario Elon Musk es ampliamente conocido por reaccionar a la menor provocación y opinar sobre casi cualquier cosa a través de su cuenta oficial de Twitter.

Es por ello que nos llama poderosamente la atención su último punto de comunión y concordancia: el episodio 3 de la serie que parece estar volviendo loco a medio mundo.

Pero, para ser honestos, tienen toda la razón en que haya capturado su atención, más allá de toda controversia entre los puristas

Esto es lo que opinan Jeff Bezos y Elon Musk del polémico episodio 3 de The Last of Us

El tercer episodio de la serie de The Last of Us ha provocado revuelo entre los fans más ortodoxos del videojuego, ya que ha representado el punto de quiebre definitivo con la adaptación de la trama original.

Sin profundizar en spoilers, un etapa del título que se distinguía por su cantidad de zombis y el abordaje de la relación de Bill y Frank en forma retrospectiva e insinuada mediante pinceladas fue cambiada por un episodio centrado completamente en el pasado de ambos personajes.

La cuestión es que en el proceso cambiaron el matiz de personalidad de Bill en su etapa adulta, su papel con relación a Joel y Ellie, y articularon una historia de romance gay que ha escandalizado a algunos por la honestidad con la que fue retratada.

Sin embargo Jeff Bezos amó el episodio y no pudo evitar compartirlo con su comunidad en Twitter:

Episode 3 of Last of Us is unbelievably good story telling. I am in awe of @Nick_Offerman performance. Incredible. — Jeff Bezos (@JeffBezos) January 31, 2023

“El episodio 3 de Last of Us cuenta una historia increíblemente buena. Estoy asombrado por la interpretación de Nick Offerman. Increíble.”

Mientras que Elon Musk también hizo lo propio respondiendo a ese mismo tuit con sus breves ideas sobre la experiencia que vivió con este capítulo.

“Gran serie. Gran videojuego”, fue lo que dijo en la publicación ahora eliminada. Inesperadamente el juego los ha unido.