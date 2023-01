The Legend of Zelda: Estos son algunos de los videojuegos cancelados de la mítica saga

The Legend of Zelda Videojuegos

Uno de los pilares de Nintendo en su historia, The Legend of Zelda pudo haber contado con más videojuegos. Por varios motivos, Shigeru Miyamoto decidió cancelar títulos a lo largo de su desarrollo. ¿Qué argumentó el maestro?

En algunos casos, razones estrictamente tecnológicas, como el tamaño reducido de la época para el Game Boy Color. Otros apuntan a la falta de continuidad en historias. Y más: el costo económico.

Gracias a los amigos de Vida Extra, especialmente a un gran trabajo de Frankie MB, conocemos cuáles fueron algunos de los títulos cancelados para la saga de The Legend of Zelda.

Videojuegos cancelados de la saga The Legend of Zelda

The Legend of Zelda 3: contaría en su momento con más elementos de RPG y ciencia ficción, utilizando ideas desechadas del Zelda original. Se sumarían un mago y un hada a Link como personajes principales, ofreciendo además structuras de múltiples mundos.

Zelda 2: El remake estaba destinado a la Super Famicom, la SNES japonesa. Aquí Link era un personaje creado con polígonos: se añadirían elementos de luchas con espadas, pero finalmente no se realizó. Eso sí, muchas ideas se utilizaron en el salto a los títulos en 3D.

The Legend of Zelda para Game Boy Color: se canceló el Proyecto por el tamaño reducidísimo del dispositivo, con una resolución de 160 x 144 píxeles. Era extremadamente incómodo para el usuario.

En el libro The Legend of Zelda: Hyrule Historia, de Akira Himekawa, Eiji Aonuma y Shigeru Miyamoto, “durante ese proceso nos dimos cuenta de que, dado que la pantalla de Game Boy Color es más estrecha que la pantalla de un televisor, el jugador debe desplazarse por la pantalla hacia la izquierda y hacia la derecha para ver toda la habitación”.

The Legend of Zelda: The Wind Waker contaría también con una secuela, siguiendo una presentación al estilo de dibujos animados. Pero la recepción del original fue reducida, así que desecharon la posibilidad.

Ura Zelda: El nombre clave de la secuela de The Legend of Zelda: Ocarine of Time, con retoques de mazmorras y localizaciones. “Era una forma económica de hacer una secuela”, cuenta Miyamoto en el citado Hyrule Historia. “Sin embargo, en aquel momento la mayor parte del personal se concentró en Zelda Gaiden”.

Secuelas que están a la espera de conocer su destino

Hay más secuelas que aún están en el tintero, como una historia paralela de Twilight Princess, otra de Link’s Crossbow Training, una versión alterna de Skyward Sword, con Zelda como protagonista; y un juego de terror con Tingle como protagonista.

Habrá que esperar a ver si alguna se hace realidad.