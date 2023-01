The Last of Us: Conoce a los personajes de la serie, sus historias y orígenes

Imagen: HBO Max | The Last of Us tuvo un estreno histórico sólo superado por House of the Dragon. Pero ese era sólo el inicio de su ascenso en HBO Max.

The Last of Us es la serie de la que está hablando todo el mundo. La nueva joya de HBO Max, basada en el aclamado videojuego de Naughty Dog, está adaptando fielmente en el live-action a los personajes del juego.

A continuación, detallaremos a cada uno de los personajes que han aparecido en los primeros tres episodios de la serie, incluyendo al protagonista Joel Miller. CNN compartió sus historias y orígenes.

Joel

El actor chileno Pedro Pascal interpreta a Joel Miller, protagonista del videojuego y la serie. Es uno de los sobrevivientes al principal brote de infecciones, que ocurrió el 26 de septiembre de 2003, el día en el que el personaje cumplía 36 años.

El personaje es nativo de Texas y tuvo a su hija Sarah de muy joven, pero tras la muerte de la pequeña la vida de Joel cambió. Su carácter es diferente, se vuelve un hombre más amargado y que parece no tener sentimientos.

Joel

Sarah

La hija de Joel, una adolescente que murió a manos del ejército y que marcó la vida de su padre. Interpretada por Nico Parker, la joven falleció en los brazos de su progenitor mientras escapaban del brote en Austin.

En homenaje, Joel lleva un reloj que su hija mandó a reparar por su cumpleaños. Dos décadas después de su muerte, aún lo usa.

Sarah

Tess

Anna Torv interpreta a Tess en la serie, que aparece en los primeros dos episodios. También es una de las sobrevivientes y compañera de Joel en la zona de cuarentena en Boston. Ambos son contrabandistas de bienes y otros productos.

Tess es quien lleva a Joel a Ellie, la adolescente que aparentemente es inmune a la infección que ocasiona el hongo Cordyceps.

Tess

Ellie

Bella Ramsey interpreta a Ellie Williams, la otra protagonista de The Last of Us. Es una adolescente que parece ser imnune a la infección por el Cordyceps y es una de las pocas personas que resiste a la enfermedad. Es irreverente y ha tenido que vivir a oscuras y en el encierro.

Ellie

Marlene

Marlene es la líder de las Fireflies, una especie de grupo revolucionario que lucha en contra de las reglas de los militares que mantienen la zona de cuarentena. Junto a su grupo buscan una solución para el brote que ha detenido al mundo durante 20 años. Es por ello que Marlene pone en manos de Tess y Joel a Ellie.

Marlene

Doctora Ratna

El episodio 2 mostró a la Doctora Ranta, en un flashback en Jakarta, días antes del brote.. Ella es profesora de micología en la Universidad de Indonesia y es interpretada por Christine Hakim.

En el episodio, Ratna examina a una mujer que está infectada con el hongo y le dice a las autoridades que no hay cura para la enfermedad que está causando el Cordyceps y dice que quizás la única solución es aniquilar a toda la población de la localidad con una bomba. Se desconoce qué ocurrió con ella hasta ahora.

Doctora Ratna

Bill

Nick Offerman interpreta a Bill, un sobreviviente que logró aislarse de la civilización y permanecer sano fuera de la zona de cuarentena, gracias a su búnker. Es un hombre solitario, muy reservado y poco social, pero su vida cambia cuando conoce a Frank.

En el búnker logró almacenar armamento, utensilios para necesidades básicas, entre otras cosas. También construyó todo un sistema de seguridad con cámaras y trampas mortales.

Imagen: HBO | Long Long Time, el tercer episodio de The Last of Us puede parecer muy distinto al videojuego pero HBO en realidad no se alejó tanto si exploraste bien.

Frank

Frank (Murray Bartlett) es otro sobreviviente que, en su camino a Boston, cae en una de las trampas de Bill. Tras demostrar que no estaba infectado, Frank pide a Bill algo de comer porque tenía varios días sin alimentarse. Le da de comer, le ofrece un baño y ropa limpia.

La química entre ambos despierta luego que Frank y Bill tocaran el piano. Los hombres comienzan una relación que duró al menos una década. Frank es más amigable y social que Bill e incluso se hace amigo de Tess y Joel. Desgraciadamente, este personaje tuvo un triste final.