Gamer recrea completamente el álbum ‘In Rainbows’ de Radiohead con sonidos de Super Mario 64

‘In Rainbows’ es el séptimo álbum de estudio de Radiohead y fue autoeditado en línea el 10 de octubre de 2007. Dos años después ganó dos premios Grammy y 15 años después fue recreado por un gamer con sonidos de Super Mario 64.

En el debate de cuál es el más grande e importante juego del fontanero, siempre sale como candidato el Super Mario 64, lanzado en 1996 y que fue el primer videojuego de plataformas en 3D de la saga de Mario, estableciendo un nuevo arquetipo para el género.

De acuerdo con un reporte publicado en el sitio web de Teche Blog, un gamer y youtuber identificado como On4Word quiso unir lo mejor de Radiohead y algunas melodías de Super Mario 64: el jugador recreó el álbum completo con sonidos del juego.

El homenaje es tan bueno que el mismísimo Johnny Greenwood, el compositor y guitarrista de Radiohead, incluso destacó el trabajo del jugador.

“¡Soy yo, Arpegio!”, escribió Greenwood, quien recibió la respuesta de On4Word: “Increíble. ¡Gracias Jonny!”.

Escucha el álbum ‘In Rainbows’ al estilo de Super Mario 64

En la actualidad, cualquiera puede usar la fuente de sonido de Super Mario 64 para sus propios proyectos musicales. Después de descargar la fuente de sonido, necesitará un software de estación de trabajo de audio digital como FL Studio o Apple Logic Pro y luego importar el MIDI.

Una vez que se complete, podrá remezclar y volver a instrumentar casi cualquier pista de un videojuego o, en este caso, recrear el álbum ‘In Rainbows’ de Radiohead.

El video publicado por el gamer incluye los temas 15 Step, Bodysnatchers, Nude, Weird Fishes / Arpeggi, All I Need, Faust Arp (Zelda Soundfont), Reckoner, House of Cards, Jigsaw Falling Into Place y Videotape. Puedes escucharlo a continuación.