PlayStation Home y la historia del metaverso creado por Sony 15 años antes que Mark Zuckerberg

El proyecto del metaverso de Mark Zuckerberg y Meta luce cada vez más complicado y poco viable. Lo que nos ha llevado a recordar uno de los momentos más retorcidos en la historia reciente de Sony: PlayStation Home.

Pocos lo recuerdan y menor fue la cantidad de gente que tuvo la oportunidad de probar esta plataforma de interacción social creada por la compañía nipona. En su momento la PlayStation 3 de mostraba como la mayor bestia jamás creada en la industria de los videojuegos y la informática.

Todo gracias a su brutal procesador CELL, que era utilizado incluso por instituciones de gobierno y proyectos de investigación académica gracias a su gran capacidad de procesamiento de datos (para aquellas fechas).

En aquel momento la PS3 lucía como un aparato traído del futuro y Sony quiso explotar esta narrativa al máximo, explorando los límites técnicos de su consola.

Fue así como en el año 2005 dio origen al proyecto de una de las plataformas de acompañamiento más extrañas en la historia de los videojuegos: la PlayStation Home.

Un mundo digital que se supone sería complemento permanente de esta consola y las demás venideras. Pero que terminó siendo abortado. Aquí repasamos la historia a grandes rasgos.

El ascenso y colapso de la PlayStation Home: el metaverso fallido de Sony

Podría decirse que desde hace casi 2 décadas comenzamos a darle vueltas al concepto del metaverso, sólo que en aquel momento no recibía ese nombre. Se llamaban simuladores. De ahí surgieron títulos cuya fama se mantiene legendaria hasta ahora, como The Sims y Second Life.

Universos con ciudades virtuales donde era posible construir tu avatar digital y habitar con cualidades físicas y de opulencia que tal vez eran imposibles en el mundo real.

PlayStation Home luego de tres años de desarrollo fue lanzado en 2008. Era un espacio para tener nuestro propio hogar a nuestro gusto, igual que la ropa, los muebles, y hasta nuestros amigos, a quienes jamás conoceríamos de manera presencial pero que formarían parte de esa otra vida.

El video de lanzamiento nos da una idea bastante concreta de lo que ambicionaba este metaverso de Sony:

Esta simulación de realidad era gratis si tenías una PS3, ya que en aquel entonces el juego online era completamente gratuito en la consola de Sony.

Había una plaza centra para convivir y cada usuario podía invitar hasta a 15 personas para integrarse a sus actividades dentro del mundo virtual.

Estuvimos presentes en el lanzamiento de PlayStation Home y el asunto prometía, pero tras algunos meses ahí resultó obvio que se trataba de una suerte de Second Life muy rebajado.

Había bastantes promociones e inserciones de comercio, la interfaz no era tan ágil para su carga y la actividades en su mayoría se limitaban a personalizar nuestros espacios, pagando en algunos casos por accesorios o muebles.

El comercio entre usuarios estaba prohibido y la interacción era más bien limitada en realidad, lo que hizo que tras el primer año la cantidad de usuarios recurrentes cayera drásticamente.

Así el 31 de marzo de 2015 Sony le bajó el switch a este proyecto que murió de manera inmediata. En YouTube hay muchos videos de su muerte: