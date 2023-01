Marvel: Cómo el MCU podría traer de vuelta a Elektra tras el regreso de Daredevil

The Defenders pareció mostrar su muerte y la última temporada de Daredevil no confirmó su desenlace, pero el personaje de Elektra Natchios podría reaparecer en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés), así como lo hizo Matt Murdock (Charlie Cox) en Spider-Man: No Way Home, She-Hulk y futuramente en el reboot Daredevil: Born Again.

Después de su debut en la temporada 2 de la serie del Diablo de Hell’s Kitchen, Elektra, interpretada por Elodie Yung y a quien esperamos volver a ver con el papel, se convirtió en un personaje importantísimo en el Universo Marvel - Netflix, especialmente luego que se revelara su conexión con el clan La Mano.

De ese universo, ya vimos a Murdock y a Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio), tras su paso en Hawkeye, en el MCU, así que debería ser posible el retorno de Elektra, sobretodo por las reglas impuestas por el Multiverso y las posibilidades que le da de “revivir” personajes.

¿Cómo podría volver Elektra al MCU?

Como recuerda un informe publicado en el sitio web de Screen Rant, el episodio final de The Defenders vio un edificio colapsar encima de Elektra y Daredevil. El héroe ciego sobrevivió a la destrucción y buscó a Elektra después, pero su cuerpo nunca fue encontrado, lo que podría significar que murió o sobrevivió.

Daredevil

Marvel actualmente no tiene planes de hacer debutar en el MCU a Elektra, pero la Fase 5 incluye varios proyectos en los que el personaje podría regresar a la acción en vivo, como Daredevil: Born Again, a estrenarse en 2024.

Además, la asesina también podría ser uno de los miembros sorpresa del elenco de Thunderbolts, ya que era miembro de la versión del equipo de antihéroes en los cómics. Otras oportunidad es la serie Echo, del mismo universo.

La opción de un proyecto en solitario para Elektra también es tentadora, quizás en un cortometraje o un especial y, el sueño de todos, una serie en Disney+. Veremos si Marvel Studios materializa su regreso.