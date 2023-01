La agente Carter quiere cautivar al Capitán América con este cosplay realizado por una sexy modelo

La agente Peggy Carter es brutal en cualquiera de los universos que la ha presentado Marvel Studios. La esposa, pareja o novia del Capitán América es una impresionante funcionaria de Shield que no da por perdida ninguna batalla, ni siquiera la de su amor por Steve Rogers.

Uno de los puntos más altos de Peggy Carter en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), según quien escribe esta reseña, es cuando aparece en What If... recibiendo el suero de Capitán América.

Esa misma versión del personaje aparece en Doctor Strange in the Multiverse of Madness y deja a todos sorprendidos con las capacidades de la agente.

Sin embargo, la que se encarga de Shield, aunque sea una organización contaminada, es también brutal debido a que los diseñadores de vestuario saben combinar la belleza de la actriz con los atuendos de la época en la que se desarrollan sus historias de Marvel Studios.

Esa misma versión de Peggy es la que ha sido interpretada por la famosa cosplayer Pamdroid 18.

¡Qué bella, Agente Carter!

Es nada menos que la versión que aparece en Agents of Shield, serie que se tambalea entre buenas, regulares y horribles temporadas. Pero la Agente siempre mantiene su ímpetu en cada una de sus apariciones.

Pamdroid 18 se puso el traje estilo vestido militar de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en los años 50, con todo y su camisa blanca, la corbata y el maquillaje que resalta por sus labios siempre con un rojo intenso.