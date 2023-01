Sigue a Joel y Ellie en la prueba gratis The Last of Us Part I con tu suscripción PlayStation Plus Deluxe

El 'remake' de The Last of Us Part 1 anunciado por Naughty Dog. NAUGHTY DOG. (NAUGHTY DOG./Europa Press)

Sin lugar a dudas que uno de los fenómenos más importantes en la industria de los videojuegos fue el lanzamiento de The Last of Us durante el 2013. El juego fue sin duda un éxito. Y ahora, con el estreno de la nueva serie basada en esta popular entrega, muchos quieren saber más: seguimos mucho más de cerca la historia de Joel, Ellie, Tess y compañía.

Para coronar este maravilloso evento, los usuarios suscriptores de PlayStation Plus Deluxe podrán acceder gratis a la prueba de The Last of Us Part I de manera indefinida. Esto te pondrá en perspectiva para lo que vendrá durante toda la temporada que se emitirá en el servicio de streaming.

¡Pruébalo gratis!

Juega las primeras dos horas del aclamado título de Naughty Dog en PlayStation 5, con todas sus mejoras gráficas, audio, accesibilidad pero con la misma intensidad narrativa que llevó a The Last of Us a ser un imperdible en tu consola.

Encuentre este y otros títulos disponibles para probar gratis, a través del servicio de suscripción de PlayStation Plus, en la PS Store