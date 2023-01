Marvel: Fan art revela cómo se vería el Spider-Man de Andrew Garfield con el traje del simbionte

Cuando Andrew Garfield regresó como una versión multiversal de Peter Parker en Spider-Man: No Way Home, el fandom de Marvel revivió el debate sobre cuál es el mejor Spidey de todos. Para muchos, el protagonista de The Amazing Spider-Man y The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro lo es.

Ese regreso a la popularidad ha generado un movimiento que pide una tercera entrega de The Amazing Spider-Man con Garfield en el papel protagónico, una posibilidad latente con la aún existencia del universo Marvel - Sony Pictures, con historias en pie como Venom, Morbius, Krave, Madame Web y más, todas relacionadas al spiderverso.

Como menciona un reporte publicado en el sitio web de Comic Book, los fanáticos han estado solicitando que Andrew Garfield continúe como el personaje en el universo de Venom. Por ello, un artista creó un nuevo concepto que muestra cómo se vería el actor en la secuela con el simbionte.

El espectacular fan art de Andrew Garfield

El artista en Instagram se hace llamar @Subi.Ozil y creó un diseño genial que imagina lo que podría suceder en The Amazing Spider-Man 3, con Garfield con el icónico traje del simbionte de Venom.

“Decidí jugar con diferentes estilos para hoy. Resultó bastante dulce al final. Siempre es divertido probar algo nuevo”, escribió Subi Özil.

En el fan art, el traje regular de Spider-Man de Andrew Garfield se mezcla con lo que el artista digital ilustró como su traje sw Venom.

Sería interesante ver a Andrew Garfield con el traje negro de simbionte, así como tuvimos la oportunidad ver a Tobey Maguire en la trilogía de Sam Raimi. Además, hay rumores que señalan que tras los hechos de Spider-Man: No Way Home, la cuarta entrega con Tom Holland muestra a este actor con el atuendo oscuro del Venom.