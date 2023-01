Dragon Ball: La insólita anécdota de cómo Mario Castañeda terminó haciendo el doblaje de Goku

Es la voz de Bruce Banner (Mark Ruffalo) para el Universo Cinematográfico de Marvel, la de Bruce Willis, Jim Carrey y Ross de Friends. Todos son íconos de la cultura popular. Sin embargo, a Mario Castañeda se lo conoce más por su trabajo como Goku adolescente y adulto, en el universo de Dragon Ball.

Hoy es fácil para él decir que habría elegido este papel sin pensarlo. Pero la realidad es que hay una insólita anécdota detrás de este rol, antes de que Dragon Ball y Dragon Ball Z causaran sensación a mediados de los años 90.

La anterior directora del doblaje latino para Dragon Ball, Gloria Rocha, eligió a cada uno de los integrantes de cast para la serie. Algunas voces se mantenían y otras iban a debutar. Ese era el caso de Goku, quien para el último arco crecía y obviamente debía tener una voz madura.

“Cuando (Gloria) vio que Gokú crecía, ella lo vio y dijo: ‘Mario, Gokú ya va a crecer y quiero que tú lo grabes”, dijo Castañeda en el podcast de Ryan Hoffman, según el sitio Milenio.

Cómo se ha mencionado en reiteradas ocasiones, en aquel entonces Mario no atravesaba una buena relación con la directora de doblaje y le dijo que no.

Un “NO” tajante a Goku y la súplica de su hijo

“Estábamos peleados y dije ‘Claro que no’, porque pensé que iba a ser insufrible grabar con ella, un día fue una gritería espantosa ahí en la compañía. Le dije: ‘Te lo agradezco, tengo mucho trabajo, no puedo”, dijo Castañeda.

Entonces, uno de sus hijos, seguidor de los primeros arcos de Dragon Ball se enteró y le suplicó que aceptara, debido a que sabía el peso del personaje. Tanto que hasta dejó de comer por una semana, según cuenta Mario, en la reseña de Milenio.

“Dragon Ball no era lo que es; Gokú era niño, peleador, entrón, divertido, graciosísimo, pero no era lo que es ahora, creo que por eso ni siquiera lo pensé. Afortunadamente (Gloria) ni me escuchó, ella escuchó que sí; cuando le dije ‘Siempre sí’, me dijo ‘¿De qué? Ya habíamos quedado’. Nunca me escuchó que le dije que no”, comentó en el podcast.

Mario Castañeda como el maestro Roshi joven

Sabemos que Mario tiene un largo recorrido en el mundo del doblaje de los animé. Camus de los Caballeros del Zodiaco es tan solo uno de tantos. Pero pocos conocen que el mismo actor mexicano hizo al maestro Roshi joven, cuando Goku viaja en el tiempo. Disfruten de la escena.