Guardians of the Galaxy tiene un protagonista secreto y James Gunn acaba de revelar quién es

Guardians of the Galaxy todo este tiempo habría tenido un protagonista secreto que no sería Peter Quill, mejor conocido como Star-Lord. James Gunn acaba de confirmarlo y si miramos con atención las pistas siempre han estado ahí presentes.

Cuando el cineasta estrenó la primera película de esta trilogía allá por el año de 2014 nadie esperaba nada en particular con esta adaptación de un grupo de héroes de Marvel que no eran tan popular.

Al final Gunn se catapultó a las grandes ligas y la película de estos personajes se mantiene hasta la fecha como una de las mejores en todo el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

Luego tras el estreno de la segunda parte sucedió el escándalo que todos conocen y que llevó al director a ser transitoriamente exiliado de la compañía para luego regresar y resucitar el proyecto de su trilogía.

Tuvimos como preludio un entrañable especial de Navidad y un interesante cameo en la cinta de Thor: Love and Thunder. Ahora casi todo está listo para ver el desenlace de esta saga y resulta que habrá una sorpresa.

Ya que de manera completamente inesperada resulta que uno de los personajes principales sería en realidad el protagonista secreto de esta película.

Guardians of the Galaxy Vol. 3 mostrará al héroe verdadero de la saga

ALERTA SPOILER: Recomendamos leer con discreción a partir de este punto si no se desea estropear alguna potencial sorpresa sobre la futura película de Guardians of the Galaxy.

James Gunn acaba de ser entrevistado por la gente de Empire, brindando una interesante charla sobre sus proyectos vigentes y todo el asunto con la nueva cinta de los Guardianes de la Galaxia.

El director habló sobre el personaje de Peter y cómo sigue siendo un desastre en muchos aspectos con la evolución de su madurez y los conflictos de afectos y lazos ratos que debe enfrentar.

Pero la sorpresa vino al compartir su opinión sobre quién sería en realidad el personaje principal de esta trilogía que está a punto de llegar a su fin:

“Para mí, Rocket ha sido siempre el protagonista secreto de las películas de Guardianes de la Galaxia. Nunca has visto a Rocket en ninguna película haciendo algo que no fue altruista.

Todas las cosas que ha hecho han sido por sus amigos. No es un héroe según la concepción clásica. Por eso para mí contar su historia es muy importante.”

Si recordamos la escena final del Volumen 2, durante el funeral y el espectáculo de luces, la última secuencia, la que dio cierre a la cinta, se enfocó en Rocket y cómo el sacrificio de Yondu lo dejó marcado.

Así que todo apunta a que desde el tiempo atrás Gunn ha pensado en la relevancia de este héroe peculiar.