The Last of Us: Ventas del videojuego se han disparado tras el estreno de la serie de HBO

The Last of Us Part I

La primera entrega de The Last of Us se lanzó en 2013 para la consola PlayStation 3. Un año después, llegó la remasterización del título para la PlayStation 4, en junio de 2020 se estrenó su secuela The Last of Us II, también para PS4 y en 2022 llegó el remake para PS5 del primer juego.

Fácilmente, podríamos decir que la franquicia de Naughty Dog ya está pasada de años, pero tras el estreno de la serie live-action en HBO Max, está teniendo una segunda vida en las consolas.

De acuerdo con un informe publicado en el sitio web de Xataka, la gran fidelidad del programa con respecto al videojuego ha disparado las ventas del videojuego.

En Reino Unido, según Games Industry, las ventas de The Last of Us Part 1, el remake para PS5 de la versión original lanzada en 2013, han aumentado un 238 por ciento la semana pasada, situándose dentro del top 20 de los videojuegos más vendidos en ese país.

Por su parte, la versión remasterizada del primer juego para PS4 registró un aumento del 322% en sus ventas en el mismo período, situándose en el puesto 32 de los juegos más vendidos, un top dominado por Fire Emblem Engage y FIFA 23.

Una adaptación aclamada

Hasta ahora, tras dos episodios lanzados, la serie de The Last of Us tiene un 97 por ciento de aprobación en Rotten Tomatoes, lo que habla del excelente trabajo tanto de HBO como de Neil Druckman, creador del videojuego original y coproductor y coguionista del programa.

El argumento ubica a la serie en el año de 2003 en los Estados Unidos, cuando el brote del hongo Codryceps mutante empieza a infectar a las personas, sin control y convertidas en huéspedes de la bacteria. Años después, Joel Miller es contratado para sacar a escondidas de una zona militar en cuarentena a Ellie, una chica de 14 años, con quien deberá cruzar el país esquivando hordas de infectados.

Los primeros dos episodios de la serie de The Last of Us ya están disponibles en HBO Max. El actor chileno Pedro Pascal es el protagonista, interpretando a Joel, mientras que Bella Ramsey encarna a Ellie.