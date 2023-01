10 easter eggs del buscador de Google para entretenert con trucos y videojuegos

El buscador de Google es el más utilizado en todo el mundo, un fantástico lugar en Internet que te permite acceder a absolutamente todo lo que esté cargado en la red, pero que también esconde en su interior secretos, trucos y videojuegos a través de easter eggs.

Un informe publicado en el sitio web de Infobae compartió 10 huevos de pascua que puedes encontrar fácilmente en el reconocido buscador.

1. El buscador torcido

Si se busca la palabra “askew”, que significa “torcido” en la barra de búsqueda de Google, la página de resultados se mostrará inclinada.

Google

2. Giro de 360 grados

Al escribir “do a barrel roll”, el buscador hará un giro rápido de 360°.

Google

3. El juego Breakout

Puedes jugar Breakout de Atari en Google. Para llegar a él, hay que buscar el nombre dentro del área de búsqueda de imágenes o bien hacer clic en https://elgoog.im/breakout/.

Breakout

4. Pac-Man

Al escribir Pac-Man en el buscador aparecerá una imagen del popular juego y un botón que dice “jugar”.

Pac-Man

5. Ta Te Ti

La vieja o tres en línea, pero si lo buscas como “ta te ti” en Google verás el tablero con fondo verde. El usuario utiliza la cruz y la máquina el círculo.

Ta te ti

6. La batiseñal

Al escribir “batiseñal” en el buscador, aparecerá el símbolo de Batman, en color amarillo y negro. Al hacerle click, la pantalla se oscurecerá y aparecerá el ícono y luego el Caballero de la Noche.

Batiseñal

7. Las repuestas sobre el universo y más

Si buscas “answer to life the universe and everything”, que en castellano se traduce como “respuesta a la vida, el universo y el todo” aparece la calculadora con el número 42, que hace alusión a la novela Guía del Viajero Intergaláctico de Douglas Adams.

42 en Google

8. Hechos divertidos y curiosidades

Al escribir “fun facts” o “I’m feeling curious”, el buscador muestra información interesante, como el siguiente relato sobre Johnny Depp en Piratas del Caribe.

Google

9. El Cha Cha Slide

Si buscas la canción Cha Cha Slide, aparecerá un video de YouTube junto con la letra y el ícono de un micrófono al lado. Si presionas el micrófono, la letra se desliza a la derecha y luego a la izquierda.

Cha Cha Slide

10. Friends

Si buscas los nombres de los personajes de Friends, encontrarás más easter eggs. Por ejemplo, si escribes Chandler Bing, aparece un ícono de un sillón y al presionarlo aprecen un pollo y un pato.