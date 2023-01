The Last Of Us: esta actriz de la serie se declaró persona no-binaria

The Last Of Us se estrenó en HBO Max. (HBO)

‘The Last Of Us’ se estrenó el domingo 15 de agosto, dejando buenos comentarios en general por parte de la crítica. Es por eso que sus protagonistas han sido consultados por la prensa en los últimos días, dejando sus impresiones sobre la serie de HBO.

Sin embargo, una de las tantas entrevista que ha tenido más repercusión fue el de su protagonista, la actriz Bella Ramsey, quien en unas declaraciones con The New York Times, reveló que le gustaría que se dirigieran a ella con pronombres masculinos.

“Supongo que mi género siempre ha sido muy fluido. Alguien podría decirme ‘ella’ y yo no pensaría en eso. Pero si alguien se dirige hacia mí como ‘él’, es un poco emocionante”, reveló la actriz en ascenso, añadiendo que incluso cuando se trata de trámites legales prefiere señalar la opción de “no-binario”.

“Soy en gran medida solo una persona. Tener género no es algo que me guste particularmente, pero en términos de pronombres, realmente no podría importarme menos”, finalizó.

Muchos conocieron a Ramsey por su participación en la serie Game Of Thrones. Sin embargo, su filmografía es más extensa e incluye películas como ‘Catherine Called Birdy’, ‘Judy’, ‘Becoming Elizabeth’, entre otras.

[Te recomendamos leer: A pocos días del estreno de The Last Of Us en HBO: creadores aclararon algunos cambios de la serie con el videojuego]

¿Qué significa ser no-binario y género no fluido?

En un artículo de la organización LGBT+, ‘It Gets Better México’, se define los términos no-binario y género no fluido de la siguiente manera:

“No-binarie. A pesar de que no hay una definición única de qué es ser no-binarie, lo que es necesario que sepas es que, de manera general, describe una identidad que no es de manera exclusiva, femenina o masculina. Esto quiere decir que, por ejemplo, una persona no-binaria podría experimentar su género de manera femenina y masculina (pudiendo ser intermedio entre ambos, fluctuando entre uno y otro o combinando aspectos de ambos) o de una manera que es, por completo, distinta a lo masculino y a lo femenino.

Las personas no-binarias pueden identificarse como género fluido (genderfluid), agénero (sin género), género queer, o cualquier identidad que vaya más allá de los géneros binarios. Te presentamos algunas de las definiciones para estas identidades no-binarias:

Agénero (agender): son aquelles que no se identifican con un género específico o que consideran tener un género indefinido.

Bigénero (bigender): es la identidad de aquelles que se identifican con ambos géneros (masculino y femenino) simultáneamente o que fluctúan entre ambos.

Género fluido (genderfluid): son aquelles que fluyen entre dos o más identidades de género.

Género queer (genderqueer): es un término en el que pueden agruparse todas las personas cuyas identidades son no-binarias”.