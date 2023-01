Avatar ya se encuentra cerca de los $2 mil millones: esta ha sido la recaudación de la cinta de James Cameron

Los planes de James Cameron se están cumpliendo a la perfección. Su película ya logró la difícil tarea de ser rentable y para eso se está convirtiendo en una de las cintas más taquillera de la historia.

A pocos días para que se cumpla un mes de haberse estrenado, ‘Avatar: The Way Of Water’, se ubica en la sexta posición de la lista de películas con mayor recaudación, al acumular 1928 millones de dólares, superando los 1920 millones de ‘Spider-Man: No Way Home’ estrenada en el 2021.

La secuela de Avatar ha generado $ 574 millones en América del Norte y $ 1.35 mil millones a nivel internacional después de menos de seis semanas en los cines. El recuento de la película en el extranjero es especialmente impresionante porque no se está proyectando en Rusia (donde el original recaudó más de $ 100 millones) y no está cumpliendo con las expectativas en Japón (donde el original generó $ 176 millones).

La mayor taquilla de la cinta viene de países como China ($ 217 millones), Francia ($ 123 millones), Alemania ($ 108 millones) y Corea ($ 93.6 millones).

Rentabilidad de ‘Avatar: The Way Of Water’

El costo de $ 460 millones para producir y promocionar la secuela de Avatar era el principal obstáculo para continuar con la saga dirigida por Cameron.

La película, que se convirtió en una de las cintas más caras de la historia del cine, tenía que lograr números históricos para pensar en una continuación tal como lo ha dicho su director.

Es por eso que al conocerse las cifras de recaudaciones, se confirma que la historia de Pandora continuará en otras entregas.

No obstante, teniendo en cuenta el ritmo de recaudación de ‘Avatar: The Way Of Water’, muchos ya asoman la idea de que en cuestión de semanas se va a convertir en la película más taquillera de todos los tiempos, superando a su antecesora, ‘Avatar’, estrenada en el 2008, que cuenta con una taquilla de $2.922.917.914.