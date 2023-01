‘The Last of Us’, ¿ocurrirá la pandemia fúngica?

The Last of Us se centra en un mundo devastado. Foto: agencias.

Una serie que optó por dramatizar la fusión del reactor nuclear de 1986, precisamente en la planta de energía del mismo nombre, denominada Chernobyl, fue lanzada por HBO y Craig Mazin en 2019.

El éxito llegó a ser tal que el programa de televisión recibió par de premios Emmy, así como elogios de la crítica. Sin embargo, en lo que Mazin y compañía lograron captar del mundo real para la ciencia estaban más interesados CNET Science.

Entonces, consiguieron realizar un trabajo magnífico y ahora cobra vida The Last of Us, la próxima salida de Mazin en HBO; el enfoque es el videojuego de terror y supervivencia de 2013 del mismo nombre.

Como “la mejor adaptación de videojuegos jamás hecha” describió Sean Keane, de CNET, el programa, el cual debutó el domingo.

Historia breve de The Last of Us

Generado por un controlador de la mente, tildado como Cordyceps, y un hongo espeluznante, The Last of Us se centra en un mundo devastado mediante un apocalipsis fúngico.

“Ese hongo es real, así que naturalmente me he estado preguntando qué tan probable es realmente un apocalipsis de hongos”, señaló el portal CNET.

Versión distinta

La versión actual de The Last of Us no es igual a la creada por el desarrollador de juegos Naughty Dog, quien conjuró en 2013 por primera vez. Incluso, es ligeramente diferente la infección cerebral Cordyceps.

Más allá de algunas notas extraviados, diversos recortes de periódicos, no quedan al descubierto en el videojuego los orígenes de la pandemia. De hecho, entra más a la historia de fondo, sobre todo en los episodios 2 y 3 de la adaptación de HBO.

Existen dos dispositivos fundamentales de la trama que mantienenla pandemia fúngica, específicamente, en la versión televisiva de The Last of Us: cómo se reproducen los hongos y el cambio climático, respectivamente.