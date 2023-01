Ni God of War: Ragnarök ni Elden Ring: este fue el juego más descargado en la PlayStation Store en 2022

El 2022 se traduce como el año del resurgimiento de la industria de los videojuegos, tras el período de pandemia que afectó la producción. PlayStation lo celebra publicando la lista de los juegos más descargados en la PS Store, y quizás te sorprenda que ni God of War: Ragnarök ni Elden Ring lo sean.

FIFA 23, en su último año de producción conjunta entre EA Sports y FIFA, es el título más descargado en la PS Store en 2022. Lo más curioso: FIFA 22 también aparece en el top 10 de ambas consolas.

Dominó tanto en la PlayStation 5 como en la 4, en el año del Mundial de Qatar 2022, ganado por la Argentina de Leo Messi.

EA Sports y FIFA anunciaron la separación, tras casi tres décadas de lanzamientos. La causa, de acuerdo con la desarrolladora norteamericana, es que el costo de la licencia superó los mil millones de dólares por ciclo mundialista.

Cada cual producirá su propio videojuego: mientras que la desarrolladora lanzará EA Sports FC desde 2023, FIFA continuará con su título, aunque sin mayores detalles sobre quién estará a cargo de la producción.

Los juegos más descargados en la PlayStation Store en 2022

God of War: Ragnarök y Elden Ring se erigieron en dos de los videojuegos más elogiados en 2022, recibiendo varios premios por su calidad e historias.

En el top 10 de descargas en la PS Store, resaltan otros títulos, como Call of Duty: Modern Warfare II, GTA V y Mortal Kombat 11 para la PlayStation 5; mientras que en la 4, destacan también The Last of Us Part II y Minecraft.

A continuación, puedes ver todos los títulos más descargados en la PlayStation Store en 2022, en las listas presentadas por la compañía de Sony.

Juegos de PS5 más descargados en 2022

FIFA 23 God of War: Ragnarök Call of Duty: Modern Warfare II Grand Theft Auto V Elden Ring Mortal Kombat 11 Star Wars Jedi: Fallen Order FIFA 22 Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Horizon Forbidden West

Juegos de PS4 más descargados en 2022

FIFA 23 FIFA 22 Grand Theft Auto V The Last of Us: Part II Minecraft Cuphead God of War: Ragnarök Dragon Ball FighterZ Mortal Kombat 11 Red Dead Redemption 2

Juegos de PS VR para PS4 más descargados en 2022

Beat Saber Job Simulator Astro Bot Rescue Mission SUPERHOT VR Creed: Rise to Glory Until Dawn: Rush of Blood Batman: Arkham VR Sniper Elite VR DOOM 3 VR GORN

