Los Caballeros del Zodiaco: Cosplay muestra cómo se verían Aldebarán y Milos como waifus

Milo de Escorpio y Aldebarán de Tauro son dos de los Santos Dorados de los Caballeros del Zodiaco, una de las series más emblemáticas de la historia del anime y que tiene un enorme público que incluye a cosplayers.

Como bien recuerdan los fans, este manga - anime, conocido como Saint Seiya, es una serie escrita e ilustrada por Masami Kurumada que luego fue adaptada al programa de televisión, en el que vimos a Milo y Aldeberán, Caballeros Dorados y parte del ejército de élite de Athena.

La historia de Los Caballeros del Zodiaco se centra en un grupo de jóvenes guerreros denominados “caballeros” o “santos”, quienes luchan del lado de la diosa griega Athena reencarnada en la humana Saori Kido para proteger a la humanidad de las fuerzas del mal que quieren dominar la Tierra.

La popularidad de los Santos Dorados es tan grande que muchos de los seguidores del anime se han disfrazado como ellos, incluso mujeres que han convertido a personajes como Milo de Escorpio y Aldebarán de Tauro en waifus.

Así se ven Milo y Aldebarán como waifus

De acuerdo con un reporte publicado en el sitio web de Código Espagueti, la ilustradora, diseñadora y cosplayer Meka Neko, con más de 73 mil seguidores en Instagram, compartió una fotografía de su cosplay junto a Sauronp Cosplay, una modelo mexicana que también se de dica a los cosplays.

“Mejor la pongo aquí para que no se me olvide. Con la guapa @sauronp_cosplay”, escribió Meka Neko en la descripción de la publicación, que alcanzó más de 1.300 me gustas.

Como pdoemos observar, cada una de las cosplayers lleva la armadura dorada de los Santos Dorados, con las respectivas características para diferenciar a Milo y Aldebarán, especialmente la forma de sus cascos. ¿Habías imaginado a Escorpio y Tauro de esta manera?