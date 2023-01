¿Buscas música estilo Dragon Ball y One Piece para relajarte? Te presentamos a este artista en Spotify

Animé Dragon Ball, Attack on Titan, One Piece y más

El animé forma parte de nuestras vidas desde hace mucho tiempo, con series como Dragon Ball, Caballeros del Zodiaco, Supercampeones, Pokémon y más, convertidas en auténticos clásicos del manga, la televisión y el cine. Muchos se inspiran en él para hacer arte, diseños, dibujos; otros hacen música, como Kato en Spotify.

Este misterioso artista ha publicado en la plataforma Spotify varios sencillos y álbumes basados en producciones como Dragon Ball, One Piece, Attack on Titan, Demon Slayer y The Legend of Zelda. Son versiones inéditas que siguen la forma de los temas originales de las series.

Kato Spotify

Actualmente, Kato ha creado 54 playlists y más de 31 mil seguidores como artista en la plataforma. Cuenta con 564.190 oyentes mensuales, según las estadísticas hasta esta semana.

“Me siento como en casa en mi pequeño mundo de relajación y toques nostálgicos”, escribe en su perfil de Spotify. “Puedes apoyar mi música agregando mis canciones a tus playlists favoritas y compartirlas con tus amigos”.

Los playlists más populares de Kato en Spotify, usando música basada en Dragon Ball, One Piece y otras series de animé

Su playlist con más seguidores es Anime Lofi Playlist (for chill, study, sleep), superando los 400 mil. Son 23 horas, 757 canciones en total, como Konoha Peace, Sadness and Sorrow, Hokage’s Funeral y The World (Death Note).

Le sigue en popularidad Anime Piano for sleep, con más de 249 mil seguidores, acumulando 1.342 canciones (cerca de 21 horas).

Y la tercera playlist de Kato con mayor cantidad de seguidores es Sleep Lofi Beats 2023 (Anime), con casi 175 mil seguidores, 24 horas en 1.364 canciones.

No conocemos más datos sobre Kato, puesto que no tiene una bio y en sus otras redes sociales, como Instagram, apenas publica, pero su música habla por sí sola. Para los fanáticos, y para los que no siguen el animé, puede resultar placentera, relajante y, en algún caso, estimulante.

Te dejamos algunos ejemplos de su música, que te hará relajar, concentrarte y drenar energía incluso.