Youtuber recrea el primer The Legend of Zelda de NES en realidad virtual y basado en Doom

El camino de The Legend of Zelda para convertirse en una de las franquicias de videojuegos, no solo de Nintendo, sino de toda la industria, comenzó en 1986, cuando se lanzó el primer videojuego de la serie para la Nintendo Entertainment System (NES, por sus siglas en inglés).

Como bien recuerdan los gamers, situado en la tierra de fantasía de Hyrule, el argumento se centra en un joven llamado Link, quien tiene por objetivo recolectar las ocho piezas de la Trifuerza de la Sabiduría para rescatar a la Princesa Zelda, aprisionada en la Montaña de la Muerte en manos del malvado príncipe Ganon.

Pocos bits, un sistema que combinó la acción, la aventura, el RPG y el puzzle y una perspectiva aérea que acompañó a Link hizo de este título el primero de esta exitosa franquicia, que aún no conoce, oficialmente, lo que es un videojuego de realidad virtual.

Oficialmente dijimos antes, porque un creador de contenidos tuvo la idea de recrear este clásico de los juegos de video en un videojuego de realidad virtual.

The Legend of Zelda de NES, en realidad virtual

De acuerdo con un reporte publicado en el sitio web de Vandal, un internauta conocido como kite_VR, creador del canal Sugary Noe en YouTube, compartió un video de su versión del primer The Legend of Zelda en formato de realidad virtual.

Por ahora, solo es posible jugar a la primera sección del título en realidad virtual, pero llama la atención este trabajo basado en un mod de Doom, utilizando el motor QuestZDoom para el casco Quest VR, razón por la que bautizó su trabajo como The Legend of Doom.

De hecho, Link en realidad es Doomguy, aunque el resto de la aventura es exactamente igual a la del videojuego de Zelda, tanto los escenarios y mazmorras como los enemigos.