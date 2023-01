The Office en Netflix: 5 razones por las cuales se considera como la mejor serie de comedia

The Office (NBC)

Con el regreso de The Office al catálogo de Netflix, muchos usuarios han retomado la historia de la compañía papelera de Scranton, Pensilvania, para recordar una de las mejores series de comedia.

La serie, que cuenta con más de 200 episodios divididos en 9 temporadas, culminó en mayo del 2013, pero casi 10 años después, continúa posicionándose entre las favoritas de muchos usuarios.

Si todavía tienes dudas de iniciar tu maratón con The Office, pues aquí te daremos 5 motivos para que comiences a ver la serie.

¿Por qué muchos consideran a The Office como la mejor serie de comedia?

Un particular elenco

Un elenco donde ninguno se caracteriza por ser modelo ni millonarios, además que sus personajes no eran hot-shots, no eran ricos, y no eran aspiracionales en ninguna de las formas habituales de la televisión.

Es por eso que las personas se identifican rápidamente con las historias que transcurren en la serie.

Michael Scott

El personaje interpretado por Steve Carell es el gran protagonista de al menos 7 temporadas de la serie.

Su compleja personalidad te hará odiarlo y amarlo en cuestión de pocos segundos, en medio de una carcajada por una situación generada, seguramente, por él.

La amistad

A pesar de las impredecibles ocurrencias de sus personajes que pueden convencerte de que se odian, al final entenderás que siempre se han querido... pero de una forma bastante peculiar.

La gloriosa incomodidad

Muchos definen el estilo de The Office como ‘humor cringe’, donde las situaciones incómodas reinan siempre en cada escena y donde muchas veces reinaba la improvisación de los actores que conforma la serie.

Estilo documental

El estilo de la serie es de falso documental, por lo tanto, los personajes saben cuándo son enfocados con la cámara y le da un matiz un poco más real que ayuda a las tramas absurdas que se genera en cada episodio.