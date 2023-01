God of War: Christopher Judge defiende su candidatura para interpretar a Kratos en la serie de Amazon

Si eres un viejo no tan old jugador de God of War, sabrás perfectamente que la voz de Kratos en los videojuegos de PlayStation es la de Christopher Judge, el actor que ha dado vida al personaje, quien está defendiendo su candidatura para interpretarlo en la serie live-action de Amazon.

De acuerdo con un reporte publicado en el sitio web de Vida Extra, varios nombres suenan para el papel de Kratos, como Jason Momoa, Dwayne Johnson, Gerard Butler, Chris Hemsworth y Dave Bautista, entre otros.

Sin embargo, Judge cree en sus posibilidades por la experiencia que tiene dándole voz al Fantasma de Esparta y hasta cita a medios que defienden otras candidaturas: “Y dicen de mí que no puedo leer entre líneas”.

… and it’s been said I can’t read a room 🤷🏾‍♂️😂❤️ https://t.co/TWY6r3Y5Lq — Christopher Judge (@iamchrisjudge) January 11, 2023

Si bien parece un mensaje con un poco de humor hacia ComicBook, luego el actor de doblaje escribió otro tuit con el siguiente mensaje: “No me malinterpreten, creo que Dave Bautista es genial, pero...”. Pero es Christopher Judge, esperemos que su trayectoria le alcance para ser elegido.

Don’t get me wrong, I think @DaveBautista is great, but… — Christopher Judge (@iamchrisjudge) January 11, 2023

¿Qué se sabe de la serie de God of War?

Rafe Judkins de The Wheel of Time actuará como productor ejecutivo de la adaptación, mientras que los nominados al Oscar, Mark Fergus y Hawk Ostby (Children of Men, Iron Man, The Expanse) escriben y también son productores ejecutivos.

En un comunicado, Amazon demostró su ambición por este proyecto y confirmó la participación de Sony Pictures Television, PlayStation Productions y Santa Monica Studio en la serie.

God of War is coming. pic.twitter.com/GzbyutRO2k — Prime Video (@PrimeVideo) December 14, 2022

La serie, de la que se desconoce su elenco, está en desarrollo desde marzo. En cuanto a su trama, seguirá a Kratos, el dios de la guerra, que se exilia de su pasado empapado de sangre en la antigua Grecia y cuelga sus armas para siempre en el reino nórdico de Midgard.

Lo que sí tenemos es la sinopsis del programa, que te pondrá los pelos de punta: “Cuando muere su amada esposa, Kratos emprende un peligroso viaje con su hijo separado para esparcir sus cenizas desde el pico más alto: el último deseo de su esposa. Kratos pronto se da cuenta de que el viaje es una búsqueda épica disfrazada, que pondrá a prueba los lazos entre padre e hijo, y obligará a Kratos a luchar contra nuevos dioses y monstruos por el destino del mundo”.