Marvel: Espectacular cosplay muestra la versión de Gamora de What If...? con la armadura de Thanos

Uno de los episodios más aplaudios de What If...?, la serie animada de Marvel Studios con escenarios hipotéticos alocados y parte del multiverso de la casa de las ideas, fue el que tuvo a Gamora en su increíble versión con la armadura de Thanos, su padre.

Como recuerda un reporte publicado en el sitio web de Screen Rant, Gamora, representada en las películas de acción en vivo de Guardianes de la Galaxia, apareció en el episodio 9 del programa animado y los espectadores notaron rápidamente el significado de su traje.

No solo llevaba la armadura del Titán Loco, sino también su espada. En ese capítulo, derritió el Guantelete del Infinito con Tony Stark y Gamora se identificó como la sobreviviente de Sakaar y destructora de Thanos. Sin embargo, en el episodio no fue el personaje principal.

Los fans del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés) disfrutaron de verla con su armadura y un artista de cosplay con el nombre de usuario graciethecosplaylass en Instagram compartió una mirada detallada al traje de Gamora, así como a su arma.

El espectacular cosplay de Gamora de What If...?

Publicada en la red social, la imagen del cosplay, tomada por benjamin_farren, revela cómo podría verse esta versión del personaje en acción real. El resultado es fascinante.

“Gamora, Superviviente de Sakaar, destructora de Thanos.¿Qué te pareció el episodio final de What If?”, escribió el usuario en la descripción del post.

La temporada 2 de What If...? actualmente no tiene una fecha de lanzamiento, pero se sabe que llegará en algún momento de este año. Los seguidores esperan volver a contar con algunos personajes que ya aparecieron en la primera tanda de capítulos y sin duda uno de ellos esta poderosa versión de Gamora que doblegó a Thanos.