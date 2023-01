Zelda: Una fanática adolescente de Dungeons & Dragons ayudó en los guiones de la serie de 1989

The Legend of Zelda (1989) Serie de Nintendo

El éxito de The Legend of Zelda desde sus principios en Nintendo necesitó ser trasladado a la televisión, y para ello se le encomendó a Bob Forward ser guionista principal. Pero las ideas eran cortas y recurrió a dos personas poco expertas en ese momento, pero muy creativas: su hermana Eve, de 16 años, y su madre Marsha.

La serie de 1989 tuvo solo 13 capítulos, pero dejó su huella en la franquicia.

Bob y Eve son hijos de un reconocido físico norteamericano, el doctor Robert L. Forward, creador de la antena para la detección de radiación gravitacional, además de impulsor de otros trabajos para el Departamento de Defensa y la NASA.

Pero, alejados de los números y los experimentos, Bob y Eve se dedicaron a escribir guiones para televisión. Mientras que Bob trabajó con He-Man, She-Ra, Rambo, COPS y Capitán Planeta, entre otras series, Eve lo hizo con GI Joe, Hammerman y los Motoratones de Marte.

Dos auténticos próceres, sin duda.

Así llegó una fanática adolescente de Dungeons & Dragons a Zelda

Para 1989, Nintendo le encargó a Bob Forward la realización de guiones para la serie animada The Legend of Zelda. El tema es que la historia de Link, Zelda y sus compañeros apenas había sido desarrollada en el videojuego, y para convertirse en una producción televisiva necesitaba mucho más.

Así que Bob acudió a Eve, que entonces tenía 16 años y era una fanática de Dungeons & Dragons. “Mi hermano de alguna manera terminó sugiriendo que intentara escribir un episodio, y pude producir un par de guiones que, con su edición, terminaron siendo usados”, contó Eve en una entrevista con Polygon.

Guion escrito por Eve Forward The Legend of Zelda (1989)

“La única dirección que tenía la línea básica del show, que describía a los personajes y el tipo de historias que estaban buscando. No tenía una consola Nintendo, así que alquilé una, y traté de jugar el videojuego, pero no llegué muy lejos”.

Pero Eve era fanática de Dungeons & Dragons y, basándose en ese juego, trabajó en un episodio de Zelda llamado Doppelganger. “En D&D siempre estás luchando contra monstruos e imaginando lo genial que se ve tu personaje haciéndolo, así que muchas de las cosas de capa y espada que me gustaba incluir estaban basadas en cosas que habían sucedido en nuestros juegos de D&D”.

Bob reconoce que también tuvo la ayuda de su madre, Marsha. “Eve y yo estábamos escribiendo las historias solos. Incluso hicimos que nuestra madre decidiera una. Ella escribió algo en lo que tuvimos que trabajar mucho, peor no fue un mal concepto inicial”.

La historia de The Legend of Zelda (1989)

The Legend of Zelda (1989) fue dirigida por John Grusd, con 13 episodios de 15 minutos lanzados entre el 8 de septiembre y el 1 de diciembre de 1989 en el programa The Super Mario Bros. Super Show!, de Nintendo of America y Viacom.

Tuvo la música de Shuki Levy, Haim Saban y Koji Kondo, y el departamento de arte estuvo dirigido por Kazumi Fukushima.

Los personajes de Link y Zelda fueron trasladados al programa sabatino Captain N: The Game Master, con las voces originales de Jonathan Potts y Cynthia Preston.

En la actualidad, la franquicia de Zelda es una de las más exitosas en Nintendo.