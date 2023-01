Evangelion: Asuka está lista para casarse con Shinji en este encantador cosplay con vestido de novia

Uno de los personajes más aclamados de Neon Genesis Evangelion, el anime creado por el estudio Gainax, animado por Tatsunoko Production y dirigido por Hideaki Anno, es Asuka Langley Sōryū, la piloto del Evangelion unidad 02 y denominada como el segundo niño que siempre estuvo atráida por Shinji.

Como bien recuerdan los fans de este programa, la historia de Evangelion ocurre en un mundo futurista, en el que NERV, una organización paramilitar, protege a la humanidad de los ataques de seres de origen y naturaleza desconocidos llamados los Ángeles. NERV utiliza bio mechas humanoides llamados Evangelion o EVA para la defensa.

En medio del argumento está Asuka, de 14 años de edad, nacida el 4 de diciembre de 2001, con nacionalidad estadounidense, pero criada en Alemania, lugar de fabricación de la unidad 02 antes de ser enviada a Japón.

A lo largo de la serie, es evidente que tiene una relación de amor/odio con Shinji, protagonista y piloto de la unidad 01. Su relación con el joven piloto es uno de los aspectos centrales de la serie. Se sienten atraídos el uno por el otro, pero no son capaces de expresar sus sentimientos.

Evangelion

El cosplay de Asuka vestida de novia

Lista para casarse con Shinji, la cosplayer Ciwcia, con más de 33 mil seguidores en su cuenta de Instagram, hizo una interpretación de Asuka vestida de novia, de acuerdo con el reporte publicado en el sitio web de Código Espagueti.

Como podemos observar en las diferentes publicaciones, la modelo iguala el peinado de Asuka Langley y lleva un vestido de novia un poco atrevido, con el que probablemente no la dejen estar en el altar. Lleva el velo, pantimedias blancas y una delicada prenda escotada y con la que puede presumir sus piernas. Probablemente, Shinji no le diga que no.