Piden que Brendan Fraser se lleve el Oscar ‘de una vez’ por esta escena de su nueva película

Con su atractivo físico e innegable carisma, Brendan Fraser fue uno de los galanes más cotizados de Hollywood. Sin embargo, un episodio oscuro en su vida lo llevó a alejarse de los reflectores, sumado al hecho de que la misma industria le dio la espalda.

Aunque volvió hace apenas unos años a la pantalla a través de proyectos pequeños, poco a poco fue retomando su lugar hasta que en 2022 llegó la oportunidad de protagonizar The Whale.

La cinta fue proyectada con gran éxito en el Festival de Cine de Venecia, donde el actor se llevó una merecida ovación de pie.

Ahora que ya está siendo proyectada en cines de Estados Unidos, el público ha sucumbido ante una escena que ya ha circulado en las redes oficiales de la productora A24.

“¡Necesito saber que he hecho una cosa bien en mi vida!”, grita el actor en la piel de su personaje.

La escena apenas dura unos segundos pero el público asegura que es suficiente para darle el Oscar a Fraser.

“Cómo ganar el Oscar con un trailer”; “Cómo 10 segundos bastan para admirar la actuación de alguien, wow”; “Esto debería llamarse cómo ganar un Oscar con una frase“; “Literalmente sentí que me estaba viendo a los ojos y diciéndomelo a mí”; “Fraser ha vuelto y se va a ganar el Óscar”; “Esa escena me desgarra, es increíble que después de mucho sin actuar pueda transmitir sentimientos fuertes con sus actuaciones”; “Gana el Oscar sí o sí”; “Ya dénle todos los premios de una vez”, expresaron cinéfilos en redes sociales.

Es fácil dejarse llevar por las emociones del drama abrasador de Darren Aronofsky.

“Creo que Darren no había visto mucho de lo que había hecho, fuera de tal vez... no, dijo que no había visto mucho de lo que hice”, dijo el actor entre risas tras recibir el Spotlight Award at the PSIFF Film Awards durante el evento Palm Springs International Film Festival. “Pero dijo que estaba buscando a un actor que fuera alguien a quien el público sintiera que ya conocía y que no había visto en algún tiempo, pero que quisiera volver a presentar”.

En The Whale, Brendan Fraser interpreta a Charlie, un solitario profesor de literatura de 600 libras que lucha, en los últimos días de su vida, por reconectar con su hija adolescente, Ellie (interpretada por Sadie Sink), a quien abandonó años antes.

Sin spoilers, por supuesto, pero la película termina con una escena de cinco minutos muy emocionante que reitera a la perfección por qué se trata de un triunfal regreso para Brendan en lo que los fans llaman el Brendassaince (haciendo referencia a la palabra Renacimiento)