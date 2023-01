Estrenan tráiler de la nueva cinta de terror protagonizada por Joaquin Phoenix

Joaquin Phoenix es la estrella principal de ‘Beau Is Fear’, una película de suspenso de la mano de Ari Aster, el mismo creador de nuevos clásicos del género, como Hereditary y Midsommar.

‘Beau Is Afraid’ es el nombre del proyecto que lanzó su primer tráiler oficial a través del canal de YouTube de A24.

El cineasta Ari Aster vuelve con un proyecto a la gran pantalla, de la mano de A24, tras el éxito de Hereditary y Midsommar que se trascendieron desde su lanzamiento años atrás.

[Te recomendamos leer: “You”: Todos los detalles de la cuarta temporada de la exitosa serie de Netflix ]

¿De qué trata ‘Beau Is Fear’?

“Andarás muchos kilómetros, docenas se convertirán en cientos y cientos en miles. Tus aventuras perdurarán conforme pasen los años”, se escucha en el clip, presentando un desconcertante y turbadora travesía en la que se ve envuelto el protagonista encarnado por Phoenix.

Muchos consideran que esta cinte es un mezcla entre las películas Misery, Roger Rabbit y Benjamin Button.

La sinopsis oficial de la cinta de A24 dice: “Un hombre paranoico se embarca en una odisea épica para llegar a casa con su madre en esta nueva película audaz e ingeniosamente depravada del escritor y director Ari Aster”.

Además de Joaquin Phoenix, la cinta cuenta con un elenco donde se observan nombres como: Nathan Lane, Amy Ryan, Stephen Henderson, Zoe Lister Jones, Armen Nahapetian, Parker Posey, Patti LuPone, Kylie Rogers y Stephen Henderson.

A pesar de las expectativas de los fans de Hereditary y Midsommar, Ari definió esta producción como una comedia llena de pesadillas.

En una entrevista con IndieWire expresó que su largometraje definitivamente no es un proyecto de horror. “Puede que me tome algunas películas antes de regresar al horror, porque este me encanta y estoy seguro de que volveré”, dijo. Sin embargo, aclaró que la historia de Beau va por otro camino.

El estreno de ‘Beau is Afraid’ es el 28 de abril del 2023.