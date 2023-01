Elvis Presley: tres cosas oscuras que poco se conocen del artista estadounidense

La historia de la música tuvo un antes y un después con la llegada de Elvis Presley, que rápidamente se ganó la denominación del rey del Rock and Roll.

Su subida al estrellado y posterior caída al momento de ya convertirse en una leyenda, ayudaron a inmortalizar su figura dentro de la industria del entretenimiento.

Recientemente, la película biográfica, Elvis, dio a conocer a nuevas generaciones muchos acontecimientos del estadounidense detrás de las tarimas donde mucho llegaron amarlo.

A pesar de su gran legado, la carrera del cantante nacido en Tupelo, Misisipi, desde 1954 hasta su muerte en 1977, está manchada por tres cosas que poco se habla.

Controversias de Elvis Presley

Pedofilia

Según un libro titulado “Elvis Presley: A Southern Life”, de Joel Williamson, el artista tenía cierta ‘obsesión’ con la virginidad. Por eso mantenía constantes relaciones con niñas de tan solo 14 años cuando él tenía 22.

No es casualidad que el cantante haya iniciado la relación sentimental con quien luego fue su esposa, Priscilla Wagner, cuando ella tenía 13 años.

Williamson afirma que el famoso cantante también instaló un espejo de dos vías en su casa de Palm Springs con Priscilla para poder ver encubiertamente a las parejas teniendo relaciones sexuales cuando organizaba fiestas extravagantes con coristas allí.

Elvis Presley y Priscilla (Captura)

En otro libro de la escritora Suzanne Finstad, llamado “Child Bride: The Untold Story of Priscilla Beaulieu Presley”, se explica que Priscilla tuvo una aventura con otra persona y Elvis se enteró. “Él se enfureció y la agredió sexualmente cuando llegó a Memphis para decirle que ya no estaba enamorada de él y que se estaban separando. Según los informes, le dijo: “Así es como un hombre de verdad hace el amor con su mujer”.

Apropiación cultural

En la película dirigida por Baz Luhrmann si muestra como el cantante de música rock aprovechó el auge de los ritmos de Little Richard y B.B. King para añadirlo a su estilo musical.

La clara influencia musical del artista, que muchos califican como ‘apropiación cultural’, nunca fue reconocido en esa época como se debía.

Elvis Presley y Little Richard (Captura)

Es por eso que muchos consideran que Elvis fue quien fue gracias al robo del estilo musical que le hizo a la comunidad negra.

Drogas

La adicción del cantante con fármacos para dormir si fue de conocimiento público después de su muerte. Sin embargo, los detalles de cómo sobrellevaba ese tipo de drogas fue conocido posteriormente por parte de sus ex parejas.

Una de sus exnovias, Linda Thompson, escribió en su autobiografía, A Little Thing Called Life: On Loving Elvis Presley, Bruce Jenner y Songs in Between, como Presley, no se consideraba adicto, debido a que las píldoras que más consumía era para dormir.

Elvis Presley y Linda Thompson (Captura)

El cantante solía tomar un cóctel de drogas y le habían recetado casi 9,000 píldoras, viales e inyecciones en los siete meses anteriores a su muerte.

Todo eso le generó un fuerte estreñimiento crónico que básicamente le generó la muerte.

Según el reporte oficial, el artista falleció en Memphis a la edad de 42 años, a causa de un infarto agudo de miocardio. Sin embargo, otras investigaciones sostienen que Elvis murió mientras se esforzaba por ir al baño.

Dan Warlick, investigador jefe de la Oficina del Jefe Médico Forense del Estado de Tennessee, asistió a la autopsia y señaló que “el estreñimiento crónico de Presley, es el resultado de años de abuso de medicamentos recetados y atiborramiento de alto contenido de grasa y colesterol, provocó lo que se conoce como la maniobra de Valsalva. En pocas palabras, la tensión de intentar defecar comprimió la aorta abdominal del cantante, cerrando su corazón”.