James Cameron confirma que ‘Avatar 2′ es rentable y le da ‘luz verde’ a más secuelas

El objetivo se ha cumplido. ‘Avatar: The Way Of Water’ se ha convertido en una película rentable, por lo tanto, ya se puede pensar en más secuelas sobre los na’vi en Pandora.

La cinta de James Cameron ya ha superado los 1.5 mil millones de dólares en taquilla, convirtiéndose en el mejor lanzamiento del 2022 y entrando en el top de películas más taquilleras de la historia.

Semanas antes del lanzamiento de la película, el director había advertido que su historia tiene un riesgo muy alto dado el gran presupuesto que tiene y que los resultados en taquilla debían reflejarse para continuar con las secuelas.

Ahora, a menos de un mes de su lanzamiento, el propio director ya confirmó que la rentabilidad de esta nueva entrega, asegurará la realización de, al menos, la 3ra y 4ta parte de la historia.

‘Avatar’ alcanzó el “equilibrio rentable”

En una entrevista con The Hollywood Reporter, el director dijo:

“Parece que solo con el impulso que tiene la película ahora que fácilmente pasará nuestro punto de equilibrio en los próximos días, así que parece que no puedo salir de esto, voy a tener que hacer estas otras secuelas. Sé lo que voy a hacer en los próximos seis o siete años. El punto es que vamos a estar bien. Estoy seguro de que pronto tendremos una discusión con la gente superior de Disney sobre el plan de juego para Avatar 3, que ya está en la lata: ya hemos capturado y fotografiado toda la película, así que estamos en postproducción extendida para hacer toda esa magia CG. Y luego se escriben los Avatares 4 y 5. Incluso tenemos algunos de 4 en la lata. Hemos comenzado una franquicia en este punto. Hemos comenzado una saga que ahora puede desarrollarse en múltiples películas”.