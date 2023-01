The Legend of Zelda: Revelan el origen del símbolo de la Trifuerza, más antiguo que Nintendo

Si eres gamer de Nintendo y juegas los videojuegos de The Legend of Zelda desde sus inicios, sabes lo que es la Trifuerza dentro del argumento del juego, pero quizás no conozcas el origen de este símbolo, mucho más antiguo que la compañía japonesa.

Conocida como el Poder Dorado o el Poder Omnímodo, la Trifuerza es una reliquia sagrada creada por las tres divinidades que crearon Hyrule: Din, la Diosa del Poder que creó la Trifuerza del Poder; Nayru, la Diosa de la Sabiduría, quien creó la Trifuerza de la Sabiduría; y Farore, la Diosa del Valor que creó la Trifuerza del Valor, conformando de esta forma la Trifuerza en su totalidad.

Tras la ascensión de las diosas, la Trifuerza fue depositada en un mundo paralelo a Hyrule, el Reino Sagrado. Sin embargo, las mismas diosas no pueden usarla, dejando el privilegio solo a los mortales, hecho que varias veces llegó a ocasionar guerras entre los pueblos por obtener el Poder Dorado.

La función primordial de la Trifuerza es que puede cumplir cualquier deseo a un mortal común y ha tenido muchas apariciones en diferentes contextos dentro de los videojuegos de The Legend of Zelda. Sin embargo, el origen de este símbolo trasciende más allá de las consolas.

Trifuerza

El origen de la Trifuerza

De acuerdo con un reporte publicado en el sitio web de 3D Juegos, el símbolo de la Trifuerza ha estado relaciones con orígenes matemáticos y culturales.

El origen más reciente de la insignia está en las matemáticas y es obra de un académico poláco de nombre Waclaw Sierpinski, quien en 1916 introdujo este símbolo, como la representación gráfica de un fractal, un modelo matemático que sirve para explicar un objeto conformado por otros iguales, pero más pequeños y que se puede construir mediante un algoritmo.

Trifuerza

Culturalmente hablando, el símbolo de la Trifuerza tiene varios contextos históricos. Se puede encontrar en mosaicos como el de la Basílica de Santa María en Cosmedin, Roma.

Trifuerza

Otro ejemplo está en Japón. Este símbolo era la insignia de una poderosa familia samurái que gobernó en la isla durante los siglos XIII y XIV, el clan Hojo.

Los miembros llamaban al símbolo Mitsuuroko, que significa “Las tres escamas”, un nombre relacionado a una leyenda que tiene que ver un mítico dragón al que le rezó uno de los próceres de esta familia.

Curiosamente, la insignia fue la inspiración para el logo de una compañía llamada precisamente Mitsuuroko, del rubro de las energías renovables en 1926.

Trifuerza

El origen según Nintendo

Shigeru Miyamoto, hace varios años, explicó cómo se les ocurrió utilizar este símbolo para la Trifuerza de The Legend of Zelda. No tiene que ver ni con el origen matemático ni los culturales.

“Cuando empezamos con el diseño de The Legend of Zelda, imaginamos que los fragmentos de la Trifuerza serían, de hecho, ¡microprocesadores! Iba a ser un juego que tendría lugar, tanto en el pasado, como en el futuro. Y, como el héroe iba a ser el vínculo (Ling en inglés) entre uno y otro, lo bautizamos Link, el “enlace” en inglés. Pero al final, Link no fue al futuro y se quedó como un juego heroico de fantasía. De hecho, no hay nada futurista en él”.