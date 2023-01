Marvel: Este es el equipo definitivo que hubiese matado a Thanos, evitando el blip

Thanos logró su cometido al chasquear sus dedos con el guantelete y las Gemas del Infinito: acabar con la mitad de la población del universo. Pero el villano más peligroso de Marvel no lo hubiese podido hacer si se enfrentaba con un equipo especial, confirmado por la Casa de las Ideas en su más reciente historieta.

En What If…? Infinity: Guardians of the Galaxy #1 (2015), de Joshua Williamson y Jason Copland, Marvel muestra cuál era el equipo definitivo para matar a Thanos. ¿Quiénes estaban? Los Guardianes de la Galaxia y el Consejo Galáctico.

Juntos, evitaban cualquier otra realidad.

Thanos en su batalla final What If…? Infinity: Guardians of the Galaxy #1

Star-Lord, Gamora, Rocket, Groot y Drax, junto con Shi’Ar Majestor Gladiator, Annihilus of the Negative Zone, Brood Queen, Kree Supreme Intelligence y Super-Skrull, acabaron con el Titán Loco en la historieta.

Es la creatividad de Guardianes de la Galaxia mezclada con el poder del Consejo Galáctico.

“Si bien los Vengadores son los héroes más poderosos de la Tierra”, señala Stefan Kondic en Screen Rant, “este número recuerda a los lectores que el resto del universo puede ofrecer campeones aún más fuertes cuando sea necesario, y que los líderes de los principales imperios cósmicos se ganaron con creces sus posiciones”.

El Consejo Galáctico, elemento clave de Marvel para acabar con Thanos

Conocemos a los Guardianes de la Galaxia, sobre todo, por su presencia en el Universo Cinematográfico de Marvel. De hecho, la falta de cordura de Peter Quill (Star-Lord) permitió que Thanos tuviera una segunda oportunidad para cumplir con su objetivo en Avengers: Infinity War.

Pero, ¿qué es el Consejo Galáctico?

Consejo Galáctico Marvel

Este es un grupo formado por guerreros cósmicos y emperadores galácticos, creado para resolver los asuntos más importantes del universo, según explica Marvel Database. Representantes de ocho galaxias y otras dimensiones, como Annihilus, Brood Queen y los antes nombrados, toman decisiones y, cuando toca, combaten.

El Consejo Galáctico hizo su aparición en Fantastic Four #262, de octubre de 1983, como un tribunal intergaláctico.

Para septiembre del 2000 apareció en Maximum Security: Dangerous Plan como consejo intergaláctico y, ya como Consejo Galáctico, en X-Men: Kingbreaker #1, de diciembre de 2008.