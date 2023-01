Crean fan arts de Tom Holland, Emma Watson y más como parte de un live-action de Zelda con inteligencia artificial

Super Mario Bros. tendrá película pronto, The Legend of Zelda aún no, pero un artista de Devian Art utilizó programas impulsados por inteligencia artificial (IA) para mostrar cómo se verían Tom Holland, Emma Watson y otros actores como los intérpretes de un live-action de la franquicia de Link y Zelda.

Fue Dan Leveille, director de marketing de Devian Art, quien creó estos increíbles artes, de acuerdo con lo reseñado en el sitio web de Nintenderos. El reporte añade que utilizó Midjourney y DALL-E para crear los fan arts.

Al igual que las diferentes versiones de DALL-E de OpenIA, Midjourney es un programa de inteligencia artificial con el que los usuarios pueden crear imágenes a partir de descripciones textuales.

La aplicación aún no ha sido lanzado oficialmente y sigue en su fase beta, abierta al público y a los internautas que quieran probarla. Midjourney cobró relevancia luego de que la revista británica The Economist utilizara el software para realizar la portada de una de sus ediciones de junio de 2022.

Leveille contó que utilizó Midjourney para realizar los fan arts, mientras que gracias a DALL-E pudo repintar las imágenes. Con Tencent ARC y Photoshop hizo las correcciones faciales.

Así se ven Tom Holland como Link y Emma Watson como Zelda

“El elenco completo de la serie de acción en vivo Zelda de Netflix acaba de caer, un elenco estelar protagonizado por Tom Holland, Emma Watson e Idris Elba”, escribió el artista, que imaginó que se trataría de una serie de Netflix.

Leveille agregó las imágenes individuales para que sus seguidores pudieran verla de forma más detallada. Como podemos observar, Holland es Link, Watson es Zelda, Elba interpreta a Ganon y participaría otros acotres como Maisie Williams, Sadie Sink, Danny De Vito, Jameela Jamil, la galardonada Meryl Streep, Steve Buscemi y Gemma Chan.