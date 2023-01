CES 2023: Estas son las principales novedades de Asus para sus laptops gaming ROG

Asus Republic of Gamers (ROG) se unió a la gran fiesta de la tecnología en el CES 2023 de Las Vegas, presentando sus grandes novedades para sus laptops gaming.

El evento For Those Who Dare: Maxed Out marcó el pistoletazo de salida para Asus y su 2023, que asoma brillante para los gamers.

La clave estuvo en la potencia de sus procesadores, con gráficos de última generación, además de la espectacularidad de sus pantallas.

Entre las laptops más aclamadas en la presentación están:

ROG Strix SCAR 18 (G834) Asus ROG

ROG Strix SCAR 18 (G834), especial para los fanáticos de los eSports, convirtiéndose en la primera laptop de ROG que incorpora una pantalla Nebula Display de 18 pulgadas con una resolución QHD de 240 Hz. También está disponible en modelos de 16 y 17 pulgadas.

Sus procesadores son Intel Core i9-13980HX de 13a generación, con 24 núcleos y 32 hilos.

ROG Zephyrus G14 Asus

ROG Zephyrus G14: laptop de 14 pulgadas con una pantalla ROG Nebula HDR Mini LED QHD 165 Hz Pantone Validated, con relación de aspecto 16:10. Utiliza una cámara de vapor que cubre la CPU y la GPU, un compuesto térmico de metal líquido en la CPU y dos ventiladores Arc Flow de 84 palas.

ROG Flow X13 (GV302) Asus

ROG Flow X13 (GV302): Esta laptop utiliza una CPU AMD Ryzen 9 Zen 4 y una GPU NVIDIA GeForce RTX serie 40. Su diseño es de 360° con modos portátil, Tablet, tienda y soporte. Utiliza compuesto de metal líquido em la CPU además de tres salidas de ventilación para el mayor rendimiento.

Otras novedades de Asus ROG presentadas en el CES 2023

También destacaron en la presentación en la CES 2023 de Asus monitores como el ROG Swift Pro PG248QP, el primer monitor gamer del mundo con 540 Hz, basado en la tecnología TN para deportes E-TN, que ofrece tiempos de respuesta un 60% más rápidos que los paneles TN estándar.

Otro monitor a resaltar es el ROG Swift OLED PG27AQMD, primer monitor gamer OLED 1440 p de ROG con una frecuencia de refresco súper rápida de 240 Hz y un tiempo de respuesta de 0.03 ms. Su revestimiento de microtextura antirreflejos reduce los reflejos para una mejor experiencia de visualización en todas las condiciones de iluminación, ofreciendo 1.00 nits de brillo máximo.

Si quieres conocer más novedades de Asus en la CES 2023 puedes entrar en su portal oficial, en este link.