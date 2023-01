Jeremy Renner: Estos son todos los detalles sobre el accidente que casi le cuesta la vida

Cuando Jeremy Renner publicó su foto desde el hospital donde fue intervenido quirúgicamente, el mundo del espectáculo respiró tranquilo. Pues, el accidente que le llevó a esa situación pudo, fácilmente, quitarle la vida.

El actor que interpreta a “Hawkeye” en “Marvel”, de 51 años, fue aplastado por una máquina quitanieves a inicios de este año, luego de ayudar a un familiar estancado por las duras condiciones invernales en las cercanías del lago Tahoe, límite entre California y Nevada.

Renner saltó del “snowcat” de siete toneladas con ruedas de cadena, acudió a conversar con su familiar y la máquina le pasó por encima, causando daños en piernas y pecho. Gracias a las autoridades se trasladó en avión a un hospital de la localidad de Reno, Nevada, quedando en cuidados intensivos.

Las autoridades descartan sospechas sobre el accidente de Jeremy Renner:

Para llegar al lugar del accidente, las autoridades tuvieron que pasar por una carretera empinada de montaña, entre una docena de autos abandonados y caminos sin limpiar, luego de una colosal tormenta de nieve.

La víctima se encontraba consciente cuando fue llevado al hospital.

“Creemos que este es un accidente trágico”, dijo el alguacil Darin Balaam en conferencia de prensa, descartando cualquier otra sospecha, incluyendo el estado de Renner.

Como parte del procedimiento habitual, la máquina quitanieves, marca PistenBully, fue incautada para evaluar si funcionaba mal.

“Estaba siendo un buen vecino al limpiar los caminos de quienes viven cerca”, recalcó Balaam.

Jeremy Renner calma a sus fanáticos con una imagen desde el hospital

Renner publicó ayer, martes, una foto desde el hospital, donde se observó su rostro golpeado.

“Gracias a todos por sus amables palabras. (Estoy) demasiado complicado ahora para escribir. Pero les envío amor a todos”, escribió el actor.

Los comentarios de solidaridad no se hicieron esperar.

Los Hermanos Russo, Cobie Smulders, Chris Pratt, Chris Hemsworth, y Chris Evans enviaron a través de las redes sociales muestras de apoyo.

Destacó una publicación, la de la actriz Evangeline Lilly, que interpreta a “Wasp” en “Marvel”.

“No me sorprende, en lo más mínimo, que Jeremy Renner haya resultado herido rescatando a alguien en la nieve. Jeremy siempre ha sido una de las personas más reales que he conocido en Hollywood. Desde la primera vez que trabajamos juntos en The Hurt Locker, reconocí su bondad de corazón. Un hombre hermoso, al que adoro. Te envío mis mejores deseos, Jeremy. Eres tan fuerte. Rezo por una pronta y consolada recuperación”, escribió.