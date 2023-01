DC Comics: Wonder Woman luce increíble ese cosplay realizado con body paint

Wonder Woman - DC Comics La Mujer Maravilla

El maravilloso mundo de los cosplay nos trae una interpretación magistral de la Wonder Woman (Mujer Maravilla) que sale en el universo extendido de DC Comics. Sí, la misma Diana Prince que interpreta la actriz israelí, Gal Gadot.

La diferencia con otros cosplays, es que este fue realizado completamente con un esplendido body paint. Cada detalle de la guerrera Amazona está realizado con pintura sobre el cuerpo de la modelo alemana Melissa Croft.

A través de su Instagram personal, @Mcroft07, en el que acumula más de 51 mil seguidores postea el gran trabajo que le realizaron varias empresas dedicadas al diseño e ilustración de body paint.

Cada elemento del traje está plasmado en el cuerpo de la cosplayer. El rojo del body, acompaña al azul de la parte de las caderas. Los detalles metálicos de los bordes y las muñecas también están presentes junto al cintillo que va en la frente de Wonder Woman.

La interpretación que reseña Código Espagueti mejora ya que a la actriz le pintaron detalles que hacen sombra en la parte donde Wonder Woman no tiene ropa. Entonces, hace una linda combinación entre la Diana de Gal Gadot con la Mujer Maravilla que se dibuja en los cómics.

¿Qué pasará con Wonder Woman?

Después de dos películas de Wonder Woman interpretadas por Gal Gadot, todo parece indicar que DC Comics no hará una tercera entrega. El poco éxito en taquilla de “1984″ fue uno de los puntos determinantes para que la saga por ahora no continúe.

Nuevas caras en la producción del universo extendido de DC también ha sido determinante para tomar decisiones drásticas como esta relacionada a la Mujer Maravilla o la despedida de Henry Cavill como Superman.