The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ​​sería el último gran videojuego de Nintendo Switch, revela insider

The Legend of Zelda: Tears of Kingdom

El 12 de mayo se estrena The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom y todo parece indicar que será el último gran lanzamiento de Nintendo para su consola híbrida Nintendo Switch, de acuerdo con el reporte del reconocido insider de VGC, Andy Robinson.

Lanzada el 3 de marzo de 2017, la Switch lleva desde entonces todos los videojuegos de la gran N hasta la actualidad. Es decir, que en dos meses cumple seis años vigente, pero un poco atrás de las consolas de nueva generación como la PlayStation 5 (PS5) o las Xbox Series S y Series X.

Un informe publicado en el sitio web de Hobby Consolas recuerda que varios insiders y periodistas han insistido en que hay vientos de innovación en las oficinas de Nintendo y ahora es Robinson el que habla de “un nuevo hardware”.

Primero, Digital Foundry afirmó que Nintendo había cancelado el desarrollo de una consola Switch Pro. Ahora, Andy Robinson aseguró: “Por lo que escucho, no me sorprendería si Nintendo comienza a hablar sobre nuevo hardware para 2024. No estoy convencido de que quede otro gran juego propio que no sea Zelda en Switch”.

From what I’m hearing I wouldn’t be surprised if Nintendo starts talking about new hardware by 2024. I’m not convinced another huge first-party game other than Zelda is left on Switch (usual Nintendo prediction caveats apply…) https://t.co/96CSoLd0Dn — Andy Robinson (@AndyPlaytonic) December 29, 2022

Otras afirmaciones respaldan los rumores

Estos rumores y las informaciones de los expertos tienen sentido si tomamos en cuenta otras afirmaciones. Por ejemplo, recientemente Shigeru Miyamoto aseguró que no descartaba la idea de que los juegos de Nintendo pasaran a formato 4K. Claro está que, para ello, necesitaban fabricar una nueva consola.

Además, Christopher Dring de GamesIndustry.biz también dijo en su momento que tras The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, la gran N no tiene más títulos importantes por lanzar: “Escuché que tras Zelda, Nintendo no tiene un juego importante durante bastante tiempo”.

La secuela de Breath of the Wild ganó el premio al Más Esperado en los Game Awards de este año. Este nuevo título sigue la historia de Link y Zelda después del final culminante del juego anterior mientras intentan reconstruir Hyrule.