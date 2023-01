Game of Thrones: algunos spin-offs de la saga se han archivado en HBO, dice George RR Martin

George RR Martin dijo que los cambios en HBO Max en medio de su fusión con Discovery+ han impactado la franquicia Game of Thrones . Reveló en una publicación de blog , compartida el miércoles, que algunos proyectos “han sido archivados” en medio de la reestructuración, pero agregó que “no estaría de acuerdo con que estuvieran muertos”.

Martin comenzó su publicación señalando que se había tomado unos días libres, pero ahora está de vuelta en trabajando en “tantas cosas sangrientas” que su “cabeza podría explotar pronto”. Estos incluyen la segunda temporada de la precuela House of the Dragon y la novela The Winds of Winter , el muy esperado próximo capítulo de la serie Song of Ice and Fire.

En cuanto a los otros programas sucesores, “algunos de ellos se están moviendo más rápido que otros, como siempre lo hace el desarrollo”, dijo Martin. “Ninguno ha recibido luz verde todavía, aunque esperamos… tal vez pronto. Algunos han sido archivados, pero no estaría de acuerdo con que estuvieran muertos. Puedes sacar algo del estante tan fácilmente como ponerlo en el estante”.

“Todos los cambios en HBO Max ciertamente nos han impactado”, dijo Martin.

Martin no ha detallado qué proyectos se han archivado, pero se han anunciado y confirmado un puñado de series derivadas desde que la serie principal concluyó en 2019, como la secuela de Jon Snow con la estrella Kit Harington, por ejemplo.

La fusión de HBO Max y Discovery+, anunciada a principios de este año, se lanzará en los EE. UU. en el verano de 2023 y le seguirán América Latina, Europa y otros mercados. Varios proyectos han sido cancelados o eliminados de la biblioteca de HBO Max y se trasladarán a la plataforma de terceros FAST en medio de la reestructuración (algunos a pesar de renovaciones anteriores), incluidos Minx, Gordita Chronicles, Love Life y Legendary.