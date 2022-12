REVIEW | Pokémon Scarlet y Violet: el viaje a la “Españita” es el más completo de la saga

Pokémon ha lanzado su novena generación con Escarlata y Púrpura (Scarlet y Violet). Revisamos ambos juegos, y pese a las críticas de los usuarios (por bugs y caídas de FPS), nuestra experiencia ha sido bastante agradable. Esta novena generación nos demuestra que la franquicia es fruto de un aprendizaje constante: son juegos muy completos de la saga Pokémon. Vamos por parte.

Paldea es una región que engloba todos los elementos que tanto han gustado de 1996 en adelante. Los gimnasios siguen suponiendo un gran desafío, los Pokémon Dominantes que conocimos en Alola tienen cabida en la región y la Vía Stardust es un nuevo concepto que añade un nuevo elemento para acabar con el equipo villano, el Team Star. Sinceramente, el hecho de que la región se llame “Paldea”, algo similar a “Paleta” pueblo del cuál Ash inició la aventura me ha gustado. Es como un nuevo inicio, pero haciendo alusión a las raíces de la saga.

Pokémon

¿Españita?

Un dato freak: comencé a jugar el videojuego y mi hijo se acerca a comentarme que estaba jugando al “Pokémon Españita”. ¿Españita? Y es que diversos creadores de contenido lo han bautizado así porque en esta ocasión el mapa está inspirado en el estado español de Madrid.

Esta Españita pokemaniaca también tiene un plus con el mundo abierto que nos ofrece Game Freak en Escarlata y Púrpura. Aunque da la sensación de que podría tener más Pokémon envolviendo el entorno, las manadas de estas criaturas y la variedad de Pokémon no se me ha quedado corta: son más de 400 especies distintas.

Pokémon

Libertad de cámara, la posibilidad de enfrentarte a los Pokémon salvajes sin entrar en combate directo para levelear a tus compañeros abre una experiencia de juego diferente. Un juego que posee distintas dinámicas y lo hace más interesante.

En Paldea el poder enviar a cualquiera de tus Pokémon a un combate directo contra los salvajes e ir cogiendo experiencia es algo que es de alivio: vas leveleando constantemente.

Pokémon

Sendas legendarias

El comienzo del juego es bien interesante. Puedes tomar tres caminos. El primero es el convencional: luchas en 8 gimnasios para llegar a la liga. En el segundo tienes que coger especias y pelear contra 5 Pokémon dominantes, y cuando terminas de coger todas las especias, tienes que pelear contra Damián. ¿Para qué cogemos las especias? Para curar el perrito de Damián. Con eso terminas esa senda legendaria.

En la tercera senda legendaria peleas contra el Team Star. Cuando entras a las bases tienes un combate algo diferente. Ahí no tienes que pelear de manera convencional, si no que de manera similar a la que usas para capturar Pokémon. Matas a 30 adversarios en 10 minutos. Luego enfrentarás a los líderes del Team Star, que son 5. Pelearás contra el directos y finalmente contra Noha, que tiene puros Pokemon que se relacionan con Eevee.

Las sendas legendarias se pueden cursar a gusto. Tras pasar las sendas legendarias puedes ir al centro de Paldea. Ahí estarán los pokémon regionales y podrás continuar con el resto de la historia.

Teracristalización

La dinámica de la teracristalización se antoja muy del capricho del VGC sucediendo a los dinamax y las megaevoluciones. El teratipo puede transformar a un pokémon de fuego en “fuego puro” y eso hace que sus ataques sean más fuertes. Pero también en incursiones (teraincursiones) puedes conseguir un pokémon que tenga un teratipo distinto: por ejemplo, un Pikachu eléctrico, pero con un teratipo volador.

Esto hará que cuando suba de nivel, pueda aprender ataques de volador. Las estrategias para saber cuando y cómo utilizarlo se vuelven interesantes desde el momento en que se pueden utilizar.

Referencias al mundo real

Por otro lado, las referencias a España como por ejemplo los monumentos más característicos, algunos nombres de ciudad y los bocadillos hacen que todo tenga un aire especial. Haciendo foco a estos últimos, los picnics son una gran forma de conseguir mejoras a la hora de la captura.

Desde los Centros Pokémon ya no sólo se podrán adquirir objetos, sino que también podrás hacer tus propias máquinas técnicas con las que tener movimientos adicionales en la mochila, una modalidad que ha gustado mucho.

Pokémon

Conclusiones

La narrativa e historia atrapan, y pese a las quejas de bugs (que probablemente serán reparadas en actualizaciones), ambos videojuegos están hechos para brillar. Pokémon Escarlata y Púrpura son dignos sucesores de esta saga.

Tal vez no tiene gráficos espectaculares, pero respecto a funciones: demuestra que fue toda una evolución histórica. La variedad en la Pokedex y un sinfín de cosas que hacer en el vasto mundo, convierten a estos juegos en joyas. Joyas Pokémon.