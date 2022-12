Marvel: Estas fueron las mejores revelaciones que nos dejaron las series y películas del MCU en 2022

La película del año fue "Doctor Strange in the Multiverse of Madness". Foto: referencial.

Se va otro año y con él los recuerdos de grandes series y películas que estrenó Marvel Studios en su Universo Cinematográfico (MCU, por sus siglas en inglés). Algunas producciones fueron más aclamadas que otras, incluso algunas se llevaron varios pulgares abajo, pero lo más importante es que dejaron varias revelaciones destacables.

A continuación, compartimos las grandes noticias y confirmaciones que dejó el MCU en 2022, con información de Screen Rant.

Reparto de Thunderbolts

Thunderbolts se estrenará el 26 de julio de 2024 como parte de la Fase 5 del MCU. En la D23 confirmaron a los miembros principales del elenco.

Florence Pugh como Yelena Belova, Wyatt Russell como John Walker / US Agent, Hannah John-Kamen vuelve con el papel de Ava / Ghost, David Harbour también regresa como Red Guardian, Olga Kurylenko es Taskmaster y la aclamada Julia Louis-Dreyfuss interpretará Valentina Allegra de Fontaine.

Disney D23 | The Thunderbolts. Damos un recorrido por los anuncios que podrían ser considerados más relevantes de Disney D23 2022 con The Mandalorian y más.

Tim Blake Nelson regresará como El Líder

Al final de The Incredible Hulk (2008), Marvel preparó la presentación del villano más grande de Hulk al provocar la transformación de Samuel Sterns en El Líder. Eso fue hace más de una década, pero lo que le sucedió nunca se ha explicado. En la D23 Expo, Marvel Studios anunció que Tim Blake Nelson regresará al UCM como El Líder en Capitán América: Nuevo Orden Mundial.

El Líder - The Incredible Hulk

Harrison Ford se une al MCU como Thunderbolt Ross

Marvel se sumó a la lista de actores icónicos de alto perfil en el MCU con su decisión de elegir a Harrison Ford en Capitán América: Nuevo orden mundial, reemplazando al fallecudo William Hurt en el papel del general Thaddeus “Thunderbolt” Ross.

Harrison Ford (Getty Images)

Wolverine regresa en Deadpool 3

Ryan Reynolds confirmó que Hugh Jackman volverá como Wolverine en Deadpool 3, pautada para el 8 de noviembre de 2024.

Wolverine

Los Vengadores vuelven dos veces

Tras Avengers: Endgame (2019), Marvel anunció este año no una sino dos próximas películas de los Vengadores: Avengers: Kang Dynasty (2 de mayo de 2025) y Avengers: Secret Wars (1 de mayo de 2026), ambas con Kang El Conquistador (Jonathan Majors) como el gran villano.

Marvel

Ms. Marvel es mutante

A pesar de ser el programa de Disney+ menos visto de MCU hasta la fecha, Ms. Marvel lanzó una bomba en su final de temporada cuando reveló que los poderes de Kamala Khan provienen de una “mutación”.

Ms. Marvel (Marvel Studios)

Daredevil regresa en She-Hulk

Daredevil no solo regresó en She-Hulk, sino que tuvo un papel importantísimo en la serie, al punto de ser lo mejor del progrmaa para muchos fanáticos. Ya habíamos visto brevemente a Matt Murdock en Spider-Man: No Way Home y lo veremos más a fondo en Daredevil: Born Again (2024).

Daredevil

El cameo del Profesor X en Doctor Strange 2

Como miembro de los Illuminati y en otro universo, Marvel Studios mostró al Profesor X de Patrick Steward de regreso en Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Ojalá vuelva en otra producción.