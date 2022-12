¿Cuál es el mejor animé de todos los tiempos? Es una pregunta que genera los más intensos debates en foros y redes sociales como Twitter o Reddit. Fanáticos de las viejas generaciones defienden a Dragon Ball, Caballeros del Zodiaco o Samirai X sobre Naruto, Onei Piece o Kimetsu No Yaiba, entre otros.

En FayerWayer siempre intentamos encontrar la respuesta. Quien les escribe generalmente prefiere Dragon Ball (Z sobre todo) sin querer imponer nada, debido a que sabemos la importancia del resto de los animé en el mundo.

Entonces, para intentar cerrar el debate (sabemos que no se va a terminar), le preguntamos al Chat GPT, una Inteligencia Artificial en forma de chatbot, cuál es el mejor animé de todos los tiempos. La respuesta te va a sorprender.

Por si no lo recuerdan, el Chat GPT es un mecanismo desarrollado por la gente de Open AI. Se trata de un simple chat en el que un mecanismo que funciona con Inteligencia Artificial responde cualquier tipo de pregunta. El mismo sistema te aclara que tiene todo tipo de información, pero está actualizado hasta el 2021.

Veamos entonces lo referente al animé.

¿Cuál es el mejor animé de todos los tiempos? Le preguntamos

“Es difícil decir cuál es el mejor animé de todos los tiempos, ya que la elección de un animé favorito es subjetiva y depende de los gustos personales de cada persona. Hay muchos animés que son muy populares y han tenido un gran impacto en la cultura y la industria del animé”, inició respondiendo el Chat GPT.

Le repreguntamos, añadiéndole a nuestro planteamiento que se basara en la popularidad en el mundo y nos dijo: “Dragon Ball Z”, “Naruto”, “One Piece”, “Attack on Titan”, y “Death Note”. Estos animés han tenido muchos seguidores y han sido muy influyentes en el género. Sin embargo, hay muchos otros animés que también han sido muy aclamados por la crítica y han dejado una marca duradera en la cultura del animé, como “Grave of the Fireflies”, “Akira”, “Ghost in the Shell”, “Neon Genesis Evangelion” y “Cowboy Bebop”.

“En última instancia, la elección de un animé favorito es una decisión personal y depende de los gustos y preferencias de cada individuo”, finalizó dejando en claro que el debate nunca se va a terminar y que la elección del mejor animé depende del espectador.