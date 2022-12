Pelé, un pionero de los videojuegos en el deporte: estos son todos los títulos protagonizados por O Rei

Pelé fue el primer jugador global en brillar con la camiseta 10. Además, llevó a Brasil a convertirse en la potencia mundial en selecciones que es hoy en día. Pero también tuvo otro logro: ser el primer futbolista en formar parte del universo de los videojuegos.

Su rostro era uno de los más conocidos en todo el planeta, quizás el que más. O Rei, luego de conquistar el tricampeonato mundial con la Canarinha, llegó a dimensiones nunca antes vistas en mercadeo y publicidad.

Pelé - EA Sports FIFA Pelé - EA Sports FIFA

Un ámbito que apenas había nacido en los años 70 era el de los videojuegos, y quién mejor que Pelé para popularizarlos.

Así, en 1981 Atari lanzó Pele’s Soccer, para la consola Atari 2600. La compañía norteamericana fundada por Nolan Bushnell y Ted Dabney apostó por el astro brasileño para su primer juego de fútbol, mientras que para el de baloncesto tuvo a Kareem Abdul-Jabbar y en automovilismo, Mario Andretti.

Los tres protagonizaron esta publicidad para los videojuegos de la Atari 2600.

Lo más curioso de Pele’s Soccer era que no se jugaba once contra once, sino tres contra tres, debido a las limitaciones técnicas de la época y para mayor comodidad del usuario.

Pero luego vendrían otros videojuegos con Pelé como figura destacada. Vamos a verlos.

Pelé! (Mega Drive – Sega, 1993)

Un año antes del Mundial de Estados Unidos 1994, que tuvo a Pelé entre sus embajadores, Accolade desarrolló Pelé!, con ideas y comentarios del brasileño.

Pelé II: World Tournament Soccer (Mega Drive – Sega, 1994)

La evolución de Pelé!, apareció para el Mundial de 1994, siguiendo la misma ruta de la edición previa.

Academy of Champions: Soccer (Wii, 2009)

Desarrollado por Ubisoft, en este videojuego de la Nintendo Wii Pelé dirigía una escuela de fútbol. El usuario debía completar varios retos con la leyenda al frente.

EA Sports FIFA

La carta de Pelé ha aparecido en distintas ediciones de la saga EA Sports FIFA, para el FIFA Ultimate Team.

Pelé: Soccer Legend (Android, iOS)

Disponible para móviles, este videojuego desarrollado por Poki permitía seguir los pasos de O Rei en modo carrera desde las calles de Brasil hasta los grandes estadios del mundo.

Fortnite

Sí, sí, Pelé fue homenajeado en Fortnite, pero no como personaje, sino con un emote, un gesto de celebración imitando su famoso salto tras los goles.