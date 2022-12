Pelé en Los Simpson: El Rey dejó su huella en Springfield con algo de polémica

La muerte de Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Pelé, no solo deja en estado de luto al fútbol, sino a la cultura pop.

El brasileño, único tricampeón mundial en la historia, se convirtió en uno de los rostros más conocidos del planeta. Y esto no podía pasar desapercibido en un fenómeno televisivo que nació a finales de los 80, Los Simpson.

El astro apareció en varios episodios de Los Simpson, como personaje o como referencia. Incluso hay uno, su actuación más importante, donde los creadores de la serie se burlan de su actitud mercantilista.

La imagen de Pelé, como figura trascendental en el deporte del siglo XX, estuvo vinculada a muchas grandes empresas, como Pepsi, Mastercard, Louis Vuitton, Emirates o Hublot. Los guionistas de Los Simpson aprovecharon el filón para presentarlo en 1997.

El principal episodio de Los Simpson donde apareció Pelé:

El episodio más importante en el que estuvo fue en “The Cartridge Family”, o “Una familia peligrosa”, quinto de la novena temporada (1997). Antes de un partido entre México y Portugal en Springfield, donde asistió la familia, Pelé hizo la presentación.

“Miren, ahí está Pelé”, dice Lisa, apuntando al campo.

El jugador, vestido de blanco totalmente (como el uniforme de Santos), saluda a la multitud con estas palabras: “Pelé es el rey del fuchibol. Para hacer relleno da cocina, use papel enceradinho Loches”.

Acto seguido, recibe del organizador una bolsa de dinero y se va.

La voz en inglés la hizo Hank Azaria, y la traducción literal de lo dicho es: “Pelé es el rey del campo de futbol: para ser el rey de su cocina, use papel encerado Campo”. Era un juego de palabras con field.

Las menciones a la leyenda brasileña

En otros capítulos de Los Simpson, O Rei solo fue mencionado. Por ejemplo, en “E-I-E-I”, u “Homero el Granjero”, quinto episodio de la temporada 11 (1999), durante la película The Poke of Zorro.

O en “Brother from the Same Planet”, titulado en “Hispanoamérica Hermano mayor, hermano menor”, que era el 14° episodio de la cuarta temporada (1993), donde Nelson dice que se va al campamento de Pelé.

Nelson en Los Simpson Otra mención a Pelé

También, era la portada de una revista de cómic del Hombre Radioactivo en el episodio “Marge’s Son Poisoning”, o “El envenenamiento del hijo de Marge”, quinto episodio de la temporada 17 (2005).

Pelé y el Hombre Radioactivo Los Simpson

Con críticas o solo con meras menciones, las apariciones de Pelé en Los Simpson representaban su importancia para la cultura pop y la referencia a O Rei como figura importante del siglo XX.