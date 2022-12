God of War: Así se vería Jason Momoa como Kratos si Amazon lo eligiera para la serie

Desde que Amazon anunció a mediados de diciembre que está desarrollando una serie live-action de God of War, el hype que existe en el fandom de esta franquicia de Sony - Santa Monica Studios es brutal, al punto de que muchos se comen las uñas pensando en quién encarnará al dios de la guerra, Kratos.

Esta serie de gran presupuesto se basará en Kratos y Atreus, su hijo, y tendrá a todas las partes involucradas para que se convierta en un hito del streaming. Sin embargo, aún no conocemos al elenco.

Rahal Nejraoui, un artista digital mejor conocido en Instagram como rahalarts y con casi 30 mil seguidores, compartió un fan art para mostrar cómo se vería Jason Momoa como intérprete de Kratos. El resultado no solo es fascinante, sino que demuestra que el actor de 43 años sería ideal para el papel.

¿Qué se sabe de la serie de God of War?

Rafe Judkins de The Wheel of Time actuará como productor ejecutivo de la adaptación, mientras que los nominados al Oscar, Mark Fergus y Hawk Ostby (Children of Men, Iron Man, The Expanse) escriben y también son productores ejecutivos.

En un comunicado, Amazon demostró su ambición por este proyecto y confirmó la participación de Sony Pictures Television, PlayStation Productions y Santa Monica Studio en la serie.

La serie, de la que se desconoce su elenco, está en desarrollo desde marzo. En cuanto a su trama, seguirá a Kratos, el dios de la guerra, que se exilia de su pasado empapado de sangre en la antigua Grecia y cuelga sus armas para siempre en el reino nórdico de Midgard.

God of War Ragnarok:

Lo que sí tenemos es la sinopsis del programa, que te pondrá los pelos de punta: “Cuando muere su amada esposa, Kratos emprende un peligroso viaje con su hijo separado para esparcir sus cenizas desde el pico más alto: el último deseo de su esposa. Kratos pronto se da cuenta de que el viaje es una búsqueda épica disfrazada, que pondrá a prueba los lazos entre padre e hijo, y obligará a Kratos a luchar contra nuevos dioses y monstruos por el destino del mundo”.