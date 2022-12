Marvel: Este es el más cautivador cosplay bodypaint de la Bruja Escarlata

El fandom de Marvel Studios cree que el personaje de la Bruja Escarlata es el que más ha sufrido a lo largo del Universo Cinematográfico (MCU, por sus siglas en inglés). Cautiva, luego se unió a los Vengadores y vio cómo morían su hermano Pietro y su amor Vision, la ilusión de sus hijos y hasta terminó convirtiéndose en villana.

Pero todas la facetas que hemos visto del personaje de Wanda Maximoff en el MCU han catapultado la popularidad de esta heroína en la actualidad, al punto de que es la Avenger femenina más aclamada del momento, más allá de que en Doctor Strange in the Multiverse of Madness hizo las veces de antagonista.

Es tan importante el personaje de Scarlet Witch que los seguidores en todo el mundo han querido vestirse y disfrazarse como ella, pero una cosplayer llevó su fanatismo a otro nivel pintando su cuerpo para ser la Bruja Escarlata.

El cosplay bodypaint más cautivador de la Bruja Escarlata

Un reporte publicado en el sitio web de Código Espagueti compartió las mejores imágenes del cosplay bodypaint más cautivador que hay en Internet de la Bruja Escarlata.

La protagonista de este cosplay es Darya, mejor conocida en Instagram como darka_studio, quien pintó su cuerpo para ser como Wanda Maximoff por el lanzamiento de, precisamente, Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

“No puedo esperar al momento en que pueda ver Multiverse of Madness”, escribió la modelo en el post, en el que se puede apreciar cómo replica el traje de la Bruja Escarlata con pintura, añadiendo solo la tiara y una bufanda.

También subió otro post en el que, para la foto, pone su vista frente al lente de la cámara, que permite observar su parecido con la actriz Elizabeth Olsen, una cualidad que destacaron sus seguidores en la publicación.