Dragon Ball: Freezer con un traje de Iron Man existe en un universo alterno y el diseño es increíble

Un universo alterno imaginado por un fanático combina los elementos de dos franquicias que son totalmente diferentes: Marvel y Dragon Ball. Un ilustrador, en un brutal diseño, hizo a Freezer con un traje de Iron Man.

Sabemos que el Emperador del Universo no necesita de un traje como el de Iron Man para tener mejores capacidades en una batalla. Sin embargo, sabemos que sí es fanático de las nuevas tecnologías.

Y seguramente no le habría dicho que no al tipo de tecnologías armamentistas que Tony Stark usa para sus trajes, solo por diversión. Es por eso que, aunque sea poco probable, no es descabellado imaginar a Freezer con un Mark III, por ejemplo.

De hecho, Freezer es capaz de volar por los cielos sin ningún impedimento. Y aún así usa un vehículo suspendido en el aire para trasladarse. Es la prueba más fehaciente de lo mucho que disfruta los dispositivos.

Freezer con el traje de Iron Man

El portal Código Espagueti encuentra la cuenta de Twitter de un ilustrador identificado como @21enLLrsax9QVcW, quien en sus redes realiza diseños futuristas que combina personajes de cómics con animé.

Todos son realzados en blanco y negro con un brutal trabajo de sombras. Se sabe que son trajes de Iron Man o Tony Stark por el detalle del reactor ARC en el medio del pecho. Tiene además cada uno de los elementos en las mecánicas de cada parte y el típico casco que oculta el rostro de quien lo use.